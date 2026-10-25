Das solltest du in der Woche vom 26. Oktober bis 1. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 26.10. - 1.11.

Montag - 26. Oktober 2026

Vollmond

Widder

Die wenigsten Menschen sind heute ausgeschlafen. Gönne dir einen Langschläfertag, außer bei Kopfschmerzen. Kinder nicht nach 19 Uhr ins Bett bringen.

Dienstag - 27. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Stier

Allergiker sollten noch besser aufpassen als sonst. Zugluft und ungeschützten Hals vermeiden. Guter Tag für Reinigungsmaske am Dekolleté.

Mittwoch - 28. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Stier

Mache eine gute Abnehm-Erfahrung ohne Jo-Jo-Effekt. Wenn es dich interessiert, ob du ein Alpha- oder Omega-Typ bist, hast du beste Chancen.

Donnerstag - 29. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Den Tag gut zu strukturieren, lohnt sich. Gymnastik für Arme und Hände, auch Fingergymnastik. Keine fetten Speisen am Abend!

Freitag - 30. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Weiß und Grün unterstützen den heutigen Tag. Gönne dir ein ausgiebiges Ölbad. Wichtige Verhandlungen und Unterschriften erst nach 26.11.!

Samstag - 31. Oktober 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Wir machen uns meistens zu viele Sorgen. Dabei vergessen wir, dass es noch nie geholfen hat. Probiere es einmal, einfach loszulassen und an Krebs zu meditieren.

Sonntag - 1. November 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Brust- und Halsregion warm halten. Heiße Getränke helfen auch. Trage heute auch etwas Buntes und nicht nur schwarz. Grüne Salate sind gut für die Nerven.