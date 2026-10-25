KW 44
Das solltest du in der Woche vom 26. Oktober bis 1. November laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 26.10. - 1.11.
Montag - 26. Oktober 2026
- Vollmond
- Widder
Die wenigsten Menschen sind heute ausgeschlafen. Gönne dir einen Langschläfertag, außer bei Kopfschmerzen. Kinder nicht nach 19 Uhr ins Bett bringen.
Dienstag - 27. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Allergiker sollten noch besser aufpassen als sonst. Zugluft und ungeschützten Hals vermeiden. Guter Tag für Reinigungsmaske am Dekolleté.
Mittwoch - 28. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Mache eine gute Abnehm-Erfahrung ohne Jo-Jo-Effekt. Wenn es dich interessiert, ob du ein Alpha- oder Omega-Typ bist, hast du beste Chancen.
Donnerstag - 29. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Den Tag gut zu strukturieren, lohnt sich. Gymnastik für Arme und Hände, auch Fingergymnastik. Keine fetten Speisen am Abend!
Freitag - 30. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Weiß und Grün unterstützen den heutigen Tag. Gönne dir ein ausgiebiges Ölbad. Wichtige Verhandlungen und Unterschriften erst nach 26.11.!
Samstag - 31. Oktober 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Wir machen uns meistens zu viele Sorgen. Dabei vergessen wir, dass es noch nie geholfen hat. Probiere es einmal, einfach loszulassen und an Krebs zu meditieren.
Sonntag - 1. November 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Brust- und Halsregion warm halten. Heiße Getränke helfen auch. Trage heute auch etwas Buntes und nicht nur schwarz. Grüne Salate sind gut für die Nerven.
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