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Das solltest du in der Woche vom 26. Oktober bis 1. November laut Mondkalender tun

Vollmond leuchtet hell am Nachthimmel, umgeben von dunklen, teils beleuchteten Wolken.
© Getty Images/iStockphoto
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Dein wöchentlicher Mondkalender: 26.10. - 1.11.

Montag - 26. Oktober 2026

  • Vollmond
  • Widder

Die wenigsten Menschen sind heute ausgeschlafen. Gönne dir einen Langschläfertag, außer bei Kopfschmerzen. Kinder nicht nach 19 Uhr ins Bett bringen.

Dienstag - 27. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Allergiker sollten noch besser aufpassen als sonst. Zugluft und ungeschützten Hals vermeiden. Guter Tag für Reinigungsmaske am Dekolleté.

Mittwoch - 28. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Mache eine gute Abnehm-Erfahrung ohne Jo-Jo-Effekt. Wenn es dich interessiert, ob du ein Alpha- oder Omega-Typ bist, hast du beste Chancen.

Donnerstag - 29. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Den Tag gut zu strukturieren, lohnt sich. Gymnastik für Arme und Hände, auch Fingergymnastik. Keine fetten Speisen am Abend!

Freitag - 30. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Weiß und Grün unterstützen den heutigen Tag. Gönne dir ein ausgiebiges Ölbad. Wichtige Verhandlungen und Unterschriften erst nach 26.11.!

Samstag - 31. Oktober 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Wir machen uns meistens zu viele Sorgen. Dabei vergessen wir, dass es noch nie geholfen hat. Probiere es einmal, einfach loszulassen und an Krebs zu meditieren.

Sonntag - 1. November 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Brust- und Halsregion warm halten. Heiße Getränke helfen auch. Trage heute auch etwas Buntes und nicht nur schwarz. Grüne Salate sind gut für die Nerven.

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