Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nutzen Sie heute die Chance, zu reden! Aber wohlüberlegt und geduldig!

Nutzen Sie heute die Chance, zu reden! Aber wohlüberlegt und geduldig! Beruf: Hören Sie auf andere! Es gibt die Chance, bessere Lösungen zu finden.

Hören Sie auf andere! Es gibt die Chance, bessere Lösungen zu finden. Fitness: Achten Sie besser auf Ihr Äußeres! Ein guter Tag, um sich zu pflegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wer besser ankommen möchte, sollte offener und gesprächsbereit sein.

Wer besser ankommen möchte, sollte offener und gesprächsbereit sein. Beruf: Beziehen Sie alle Meinungen mit ein und denken Sie noch länger nach!

Beziehen Sie alle Meinungen mit ein und denken Sie noch länger nach! Fitness: Gehen Sie an die frische Luft! Tiefer durchzuatmen ist heute wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Miteinander zu reden ist wichtig. Aber hören Sie auch einfühlsam zu!

Miteinander zu reden ist wichtig. Aber hören Sie auch einfühlsam zu! Beruf: Ihre Anregungen sind willkommen. Argumentieren Sie aber geduldiger!

Ihre Anregungen sind willkommen. Argumentieren Sie aber geduldiger! Fitness: Sie brauchen mehr Bewegung, um Ihren Kreislauf in Schwung zu bringen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Guter Tag, um Missverständnisse auszuräumen und sich zu arrangieren.

Guter Tag, um Missverständnisse auszuräumen und sich zu arrangieren. Beruf: Setzen Sie mehr Vertrauen in andere, zeigen Sie sich sehr kooperativ!

Setzen Sie mehr Vertrauen in andere, zeigen Sie sich sehr kooperativ! Fitness: Aufpassen, dass Sie nicht außer Atem geraten! Bloß nicht zu hektisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Anregende Unterhaltung ist wichtig. Geistreicher Austausch kommt an.

Anregende Unterhaltung ist wichtig. Geistreicher Austausch kommt an. Beruf: Stimmen Sie erstbesten Angeboten nicht gleich zu, rechnen Sie nach!

Stimmen Sie erstbesten Angeboten nicht gleich zu, rechnen Sie nach! Fitness: Ein bisschen lockerer, nicht zu zielstrebig, dann läuft es sicher gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie tolerant und stecken Sie Enttäuschungen lieber souverän weg!

Seien Sie tolerant und stecken Sie Enttäuschungen lieber souverän weg! Beruf: Einigung könnte kompliziert sein. Besser zuhören und länger überlegen!

Einigung könnte kompliziert sein. Besser zuhören und länger überlegen! Fitness: Es könnte etwas stressig werden. Legen Sie beizeiten eine Pause ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Blüht die Liebe wieder auf? Überdenken Sie nochmals Ihre Erwartungen!

Blüht die Liebe wieder auf? Überdenken Sie nochmals Ihre Erwartungen! Beruf: Geduldiger in finanziellen Fragen! Holen Sie noch Informationen ein!

Geduldiger in finanziellen Fragen! Holen Sie noch Informationen ein! Fitness: Sie sind sehr motiviert. Teilen Sie sich aber Ihre Kräfte besser ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Belassen Sie es bei kleinen Flirts und schauen Sie lieber genauer hin!

Belassen Sie es bei kleinen Flirts und schauen Sie lieber genauer hin! Beruf: Seien Sie offen für neue Angebote, aber ruhig auch etwas kritischer!

Seien Sie offen für neue Angebote, aber ruhig auch etwas kritischer! Fitness: Lassen Sie alles etwas lockerer laufen! Druck ist nur kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie bereit, genau zuzuhören, um Missverständnisse zu vermeiden!

Seien Sie bereit, genau zuzuhören, um Missverständnisse zu vermeiden! Beruf: Entscheidungen vertagen! Alle Argumente überdenken und nachrechnen!

Entscheidungen vertagen! Alle Argumente überdenken und nachrechnen! Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um nicht unnötig unter Druck zu geraten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Aussprachen brauchen Geduld und Aufmerksamkeit. Vorurteile loslassen!

Aussprachen brauchen Geduld und Aufmerksamkeit. Vorurteile loslassen! Beruf: Prüfen Sie Anregungen, ohne gleich schnellen Lösungen zuzustimmen!

Prüfen Sie Anregungen, ohne gleich schnellen Lösungen zuzustimmen! Fitness: Öfter mal durchatmen, um sich nicht von Hektik anstecken zu lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Neue Chancen tun sich auf. Ungeduld ist heute aber nicht angebracht.

Neue Chancen tun sich auf. Ungeduld ist heute aber nicht angebracht. Beruf: Finanzielle Zuwächse in Sicht. Ein guter Tag auch für Bankgespräche.

Finanzielle Zuwächse in Sicht. Ein guter Tag auch für Bankgespräche. Fitness: Ruhiger und gelassener! Lassen Sie sich nicht immer wieder ablenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.