Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nicht zu eigensinnig! Rücksichtsvoller mit Worten und im Verhalten!

Nicht zu eigensinnig! Rücksichtsvoller mit Worten und im Verhalten! Beruf: Spontane Einfälle können gut sein, solange sie nicht destruktiv sind.

Spontane Einfälle können gut sein, solange sie nicht destruktiv sind. Fitness: Werden Sie nicht zu übermütig, dosieren Sie Ihr Tempo vernünftiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie sich nicht verwirren! Mitspielen oder mehr Abstand halten!

Lassen Sie sich nicht verwirren! Mitspielen oder mehr Abstand halten! Beruf: Wenn Sie auf stur schalten, gibt es Ärger. Flexibilität fährt besser.

Wenn Sie auf stur schalten, gibt es Ärger. Flexibilität fährt besser. Fitness: Schwimmen Sie einfach mit dem Strom! Langsam und vorsichtig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Denken Sie lieber länger nach, Sie könnten Ihr Gegenüber verletzen!

Denken Sie lieber länger nach, Sie könnten Ihr Gegenüber verletzen! Beruf: Sie sind sehr kreativ. Handeln Sie aber kooperativ, nicht eigensinnig!

Sie sind sehr kreativ. Handeln Sie aber kooperativ, nicht eigensinnig! Fitness: Rücksichtsloses Verhalten kann sich rächen. Halten Sie sich zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Heute will man sich nicht einengen lassen. Seien Sie daher toleranter!

Heute will man sich nicht einengen lassen. Seien Sie daher toleranter! Beruf: Wer für alles offen ist, kommt auch mit Überraschungen gut zurecht.

Wer für alles offen ist, kommt auch mit Überraschungen gut zurecht. Fitness: Bleiben Sie locker und flexibel, Pläne könnten sich schnell ändern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie auf Provokationen gefasst und gehen Sie souverän damit um!

Seien Sie auf Provokationen gefasst und gehen Sie souverän damit um! Beruf: Geduldiger in Gesprächen, es könnte zu Missverständnissen kommen!

Geduldiger in Gesprächen, es könnte zu Missverständnissen kommen! Fitness: Muten Sie Ihrem Kreislauf weniger zu, nehmen Sie den Fuß vom Gas!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vermeiden Sie unüberlegte Reaktionen! Toleranz ist die bessere Taktik.

Vermeiden Sie unüberlegte Reaktionen! Toleranz ist die bessere Taktik. Beruf: Gut, wenn Sie umdenken können. Verständnis findet Konsenslösungen.

Gut, wenn Sie umdenken können. Verständnis findet Konsenslösungen. Fitness: Ihre Anpassungsfähigkeit ist wichtig, um flexibel reagieren zu können.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verhalten Sie sich rücksichtsvoller, auch wenn Sie sich stark fühlen!

Verhalten Sie sich rücksichtsvoller, auch wenn Sie sich stark fühlen! Beruf: Tolle neue Ideen? Stimmen Sie sie trotzdem geduldig mit anderen ab!

Tolle neue Ideen? Stimmen Sie sie trotzdem geduldig mit anderen ab! Fitness: Die Motivation passt heute. Kluge Einteilung ist aber genauso wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Bloß nicht zu angriffslustig! Sonst geht man Ihnen sicher aus dem Weg.

Bloß nicht zu angriffslustig! Sonst geht man Ihnen sicher aus dem Weg. Beruf: Vorrang für die Ideen anderer! Vertagen Sie die eigenen Pläne lieber!

Vorrang für die Ideen anderer! Vertagen Sie die eigenen Pläne lieber! Fitness: Bewahren Sie kühlen Kopf und ziehen Sie sich lieber etwas zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wer nicht bedenkt, wie es dem Partner geht, könnte Schaden anrichten.

Wer nicht bedenkt, wie es dem Partner geht, könnte Schaden anrichten. Beruf: Ungewöhnliche Ideen brauchen einen Plan, dem auch andere zustimmen.

Ungewöhnliche Ideen brauchen einen Plan, dem auch andere zustimmen. Fitness: Wer etwas langsamer unterwegs ist, kann auch rücksichtsvoller handeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Spontaneität ist heute Trumpf. Daher sollten Sie sehr flexibel sein.

Spontaneität ist heute Trumpf. Daher sollten Sie sehr flexibel sein. Beruf: Man kann seine Pläne auch mal ändern, um etwas Neues auszuprobieren.

Man kann seine Pläne auch mal ändern, um etwas Neues auszuprobieren. Fitness: Ganz locker und flexibel durch den Tag! Möglichst viel Abwechslung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man hat sicher große Sympathien für Sie. Seien Sie aber einfühlsamer!

Man hat sicher große Sympathien für Sie. Seien Sie aber einfühlsamer! Beruf: Leben Sie Ihre Ideen kreativ aus, statt andere damit zu überfordern!

Leben Sie Ihre Ideen kreativ aus, statt andere damit zu überfordern! Fitness: Wieder Lust zu rebellieren? Verschaffen Sie sich sportliche Bewegung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.