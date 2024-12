Tuning-Szene: Anzeigen-Flut bei "Aktion scharf"

In drei Bezirken wurde streng kontrolliert.

In den Bezirken Weiz, Graz-Umgebung und Leibnitz hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag groß angelegte Kontrollen der Tuning-Szene durchgeführt. Dabei wurden in Summe über 200 Fahrzeuglenker kontrolliert und etliche Anzeigen ausgestellt.Bilanz. Hauptsächlich wurden im Zuge der Kontrollen technische Mängel und unsachgemäßes Verhalten beim Betrieb der Kraftfahrzeuge beanstandet. Bei den mehr als 200 Kontrollen der Fahrzeuglenker und Fahrzeuge veranlasste die Polizei insgesamt auch noch 155 Alkoholtests. Am Ende der Schwerpunktaktion gab es eine ernüchternde Bilanz: 73 Anzeigen, 13 Organmandate, drei Kennzeichen-Abnahmen sowie auch noch zwei Führerschein-Abnahmen.