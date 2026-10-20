Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Bloß nicht zu sprunghaft! Unbedachte Änderungen könnten riskant sein.

Bloß nicht zu sprunghaft! Unbedachte Änderungen könnten riskant sein. Beruf: Auch wenn neue Impulse reizvoll sind: Bleiben Sie auf sicherem Kurs!

Auch wenn neue Impulse reizvoll sind: Bleiben Sie auf sicherem Kurs! Fitness: Wieder viel bessere Motivation. Lassen Sie sich aber nicht ablenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Unerwartete Reaktionen? Nicht auf stur schalten, bleiben Sie flexibel!

Unerwartete Reaktionen? Nicht auf stur schalten, bleiben Sie flexibel! Beruf: Rechnen Sie mit Widerständen. Weichen Sie aus, setzen Sie auf Zeit!

Rechnen Sie mit Widerständen. Weichen Sie aus, setzen Sie auf Zeit! Fitness: Setzen Sie sich nicht unter Druck. Dieser Tag braucht Gelassenheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Neue Begegnungen können manches verändern. Aber nichts überstürzen!

Neue Begegnungen können manches verändern. Aber nichts überstürzen! Beruf: Bringen Sie sich konstruktiv und kompromissbereit mit neuen Ideen ein!

Bringen Sie sich konstruktiv und kompromissbereit mit neuen Ideen ein! Fitness: Schalten Sie nachmittags zurück, Sie könnten sich sonst übernehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wieder alles anders? Cool bleiben, am Abend wird es sicher romantisch!

Wieder alles anders? Cool bleiben, am Abend wird es sicher romantisch! Beruf: Viel toleranter! Geben Sie ungewöhnlichen Vorschlägen eine Chance!

Viel toleranter! Geben Sie ungewöhnlichen Vorschlägen eine Chance! Fitness: Flexibel zu sein, um schnell reagieren zu können, ist am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Müssen Sie den Ton angeben? Gehen Sie auf Vorschläge des Partners ein!

Müssen Sie den Ton angeben? Gehen Sie auf Vorschläge des Partners ein! Beruf: Großzügiger und diplomatischer! Teamgeist braucht heute mehr Toleranz.

Großzügiger und diplomatischer! Teamgeist braucht heute mehr Toleranz. Fitness: Herz und Kreislauf schonen! Ruhe bewahren und lieber zurückschalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie offen für Überraschungen, statt dagegen zu argumentieren!

Seien Sie offen für Überraschungen, statt dagegen zu argumentieren! Beruf: Halten Sie den Teamgeist hoch und stimmen Sie neuen Vorschlägen zu!

Halten Sie den Teamgeist hoch und stimmen Sie neuen Vorschlägen zu! Fitness: Mit Toleranz fahren Sie besser. Beharrlichkeit ist kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Überraschende Begegnungen nicht überbewerten! Bleiben Sie vernünftig!

Überraschende Begegnungen nicht überbewerten! Bleiben Sie vernünftig! Beruf: Rebellieren Sie nicht gegen Vorgaben! Sich anzupassen ist viel klüger.

Rebellieren Sie nicht gegen Vorgaben! Sich anzupassen ist viel klüger. Fitness: Sie sind immer noch sehr motiviert. Trotzdem ein wenig entschleunigen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ziemlich angespannte Stimmung. Geduld, abends wird alles wieder gut!

Ziemlich angespannte Stimmung. Geduld, abends wird alles wieder gut! Beruf: Cooler und geduldiger! Verhalten Sie sich abwartend und diplomatisch.

Cooler und geduldiger! Verhalten Sie sich abwartend und diplomatisch. Fitness: Schonen Sie sich, statt zu viel zu wollen! Der Abend wird entspannend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ihre Spontaneität ist heute gefragt. Am Abend aber viel einfühlsamer!

Ihre Spontaneität ist heute gefragt. Am Abend aber viel einfühlsamer! Beruf: Bloß keine wirtschaftlichen Abenteuer! Rechnen Sie sehr genau nach!

Bloß keine wirtschaftlichen Abenteuer! Rechnen Sie sehr genau nach! Fitness: Unbedingt mehr Abwechslung und viel frische Luft. Abends abschalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Vergessen Sie heute Ihre Erwartungen und lassen Sie sich überraschen!

Vergessen Sie heute Ihre Erwartungen und lassen Sie sich überraschen! Beruf: Verändern Sie Ihren Blickwinkel, um neue Möglichkeiten zu entdecken!

Verändern Sie Ihren Blickwinkel, um neue Möglichkeiten zu entdecken! Fitness: Flexibilität ist das Wohlfühlkriterium. Abwechslung wirkt belebend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Tun Sie nichts Unüberlegtes! Vertrauensbruch ist ein absolutes Tabu.

Tun Sie nichts Unüberlegtes! Vertrauensbruch ist ein absolutes Tabu. Beruf: Lassen Ihre Ideen und Vorschläge erst einmal wirken, ohne zu drängen!

Lassen Ihre Ideen und Vorschläge erst einmal wirken, ohne zu drängen! Fitness: Sie sind wieder voll motiviert. Trotzdem sehr diszipliniert vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.