Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wer auf zu viel Spaß aus ist, könnte damit Spannungen provozieren.

Wer auf zu viel Spaß aus ist, könnte damit Spannungen provozieren. Beruf: Unterstützen sie lieber das Teamwork, statt eigensinnig zu handeln!

Unterstützen sie lieber das Teamwork, statt eigensinnig zu handeln! Fitness: Nutzen Sie Energie und Motivation friedlich, bleiben Sie konstruktiv!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Erwartungsdruck ist nicht gefragt. Lockerlassen und mit Humor punkten!

Erwartungsdruck ist nicht gefragt. Lockerlassen und mit Humor punkten! Beruf: Diplomatie und Kompromissbereitschaft sind die Gebote des Tages.

Diplomatie und Kompromissbereitschaft sind die Gebote des Tages. Fitness: Beharrlichkeit ist kontraproduktiv, Gelassenheit die richtige Devise.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nutzen Sie die Chance, Beziehungsprobleme einvernehmlich zu lösen!

Nutzen Sie die Chance, Beziehungsprobleme einvernehmlich zu lösen! Beruf: Angebote annehmen! In finanzieller Hinsicht aber Bedenkzeit nehmen!

Angebote annehmen! In finanzieller Hinsicht aber Bedenkzeit nehmen! Fitness: Wenn Sie konzentriert bleiben, nutzen Sie Ihre Motivation viel besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gibt man sich allzu herausfordernd? Besser, wenn Sie cool reagieren.

Gibt man sich allzu herausfordernd? Besser, wenn Sie cool reagieren. Beruf: Es wäre klug, erst mal einzulenken, statt sich auf Streit einzulassen.

Es wäre klug, erst mal einzulenken, statt sich auf Streit einzulassen. Fitness: Wenn Sie improvisationsfreudiger sind, kommen Sie sicher besser voran.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Lieber mal ein Wort weniger! Reagieren Sie auf Widerspruch gelassen!

Lieber mal ein Wort weniger! Reagieren Sie auf Widerspruch gelassen! Beruf: Widerstand gegen Ihre Ideen? Setzen Sie auf Zeit, statt auf Streit!

Widerstand gegen Ihre Ideen? Setzen Sie auf Zeit, statt auf Streit! Fitness: Gemeinschaftssinn hochhalten, auch wenn man sich illoyal verhält.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie auf Überraschungen gefasst und reagieren Sie freundlich!

Seien Sie auf Überraschungen gefasst und reagieren Sie freundlich! Beruf: Es könnte etwas chaotisch werden. Bringen Sie sich pragmatisch ein!

Es könnte etwas chaotisch werden. Bringen Sie sich pragmatisch ein! Fitness: Planen Sie möglichst flexibel, um auf Änderungen reagieren zu können.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Regt sich wieder einmal Freiheitsdrang? Der Vernunft das letzte Wort!

Regt sich wieder einmal Freiheitsdrang? Der Vernunft das letzte Wort! Beruf: Prüfen Sie neue Kontakte sehr genau, damit Sie kein Risiko eingehen!

Prüfen Sie neue Kontakte sehr genau, damit Sie kein Risiko eingehen! Fitness: Seien Sie etwas disziplinierter, um sich unnötigen Stress zu ersparen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nachsichtiger und gelassener, sonst könnte es wieder turbulent werden!

Nachsichtiger und gelassener, sonst könnte es wieder turbulent werden! Beruf: Vertrauen Sie auf den Teamgeist! Der bewegt sicher mehr als Eigensinn.

Vertrauen Sie auf den Teamgeist! Der bewegt sicher mehr als Eigensinn. Fitness: Zu viele Spannungen in der Luft. Wappnen Sie sich daher mit Toleranz!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ausgelassenheit und Spontaneität regieren. Nur Übermut täte nicht gut.

Ausgelassenheit und Spontaneität regieren. Nur Übermut täte nicht gut. Beruf: Teamwork ist heute etwas schwierig, Agieren Sie nicht zu eigenwillig!

Teamwork ist heute etwas schwierig, Agieren Sie nicht zu eigenwillig! Fitness: Bewegungsdrang vernünftig zügeln, kein sportliches Risiko eingehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Lassen Sie die Zügel mal locker, strenge Regeln nimmt man nicht ernst.

Lassen Sie die Zügel mal locker, strenge Regeln nimmt man nicht ernst. Beruf: Zu viele Individualisten unterwegs? Begegnen Sie ihnen mit Toleranz!

Zu viele Individualisten unterwegs? Begegnen Sie ihnen mit Toleranz! Fitness: Nicht über andere ärgern! Versuchen Sie lieber, selbst Spaß zu haben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit Sympathien achtsam um, statt den Bogen zu überspannen.

Gehen Sie mit Sympathien achtsam um, statt den Bogen zu überspannen. Beruf: Müssen Sie wieder alles anders machen als vorgegeben? Keine gute Idee.

Müssen Sie wieder alles anders machen als vorgegeben? Keine gute Idee. Fitness: Schränken Sie sich etwas ein, statt sich Konfrontationen einzuhandeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.