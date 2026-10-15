Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Attraktive Begegnungen, heiße Flirts. Besser nicht gleich zu offensiv!

Attraktive Begegnungen, heiße Flirts. Besser nicht gleich zu offensiv! Beruf: Sie sind wieder mal zu ungeduldig. Cooler, damit keine Fehler passieren!

Sie sind wieder mal zu ungeduldig. Cooler, damit keine Fehler passieren! Fitness: Tempo so vernünftig dosieren, dass auch ihre Konzentration mithält!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Die Stimmung bessert sich zusehends. Sprechen Sie keine Probleme an!

Die Stimmung bessert sich zusehends. Sprechen Sie keine Probleme an! Beruf: Lassen Sie Vorurteile los und zeigen Sie sich offen für neue Impulse!

Lassen Sie Vorurteile los und zeigen Sie sich offen für neue Impulse! Fitness: Mehr Bewegung, aber nicht nur physisch! Trainieren Sie auch den Geist!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Entspannt bleiben! Nehmen Sie impulsives Verhalten nicht zu ernst!

Entspannt bleiben! Nehmen Sie impulsives Verhalten nicht zu ernst! Beruf: Halten Sie Vorgaben und Anordnungen ein, diskutieren bringt nichts.

Halten Sie Vorgaben und Anordnungen ein, diskutieren bringt nichts. Fitness: Langsamer, und Pausen einlegen! Es könnte recht anstrengend werden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ausgehen und Spaß haben, aber heute lieber mit etwas mehr Abstand.

Ausgehen und Spaß haben, aber heute lieber mit etwas mehr Abstand. Beruf: Denken Sie mal ein bisschen größer und bleiben Sie für alles offen!

Denken Sie mal ein bisschen größer und bleiben Sie für alles offen! Fitness: Mehr Leichtigkeit, mehr Tempo! Heute darf es ein bisschen flotter sein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Keine Erwartung und keine Forderungen. Dann bleibt die Stimmung gut.

Keine Erwartung und keine Forderungen. Dann bleibt die Stimmung gut. Beruf: Denken Sie vorausschauend, statt nur kurzfristige Ziele anzuvisieren!

Denken Sie vorausschauend, statt nur kurzfristige Ziele anzuvisieren! Fitness: Sportliche Bewegung wirkt entspannend. Mit Augenmaß, ohne Risiko!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Aufgeheizte Stimmung. Kühlen Kopf bewahren und vernünftig reagieren!

Aufgeheizte Stimmung. Kühlen Kopf bewahren und vernünftig reagieren! Beruf: Ihre Anpassungsfähigkeit ist gefragt, um Differenzen auszuklammern.

Ihre Anpassungsfähigkeit ist gefragt, um Differenzen auszuklammern. Fitness: Zurückhaltung statt zu viel Ehrgeiz! Schärfen Sie Ihre Aufmerksamkeit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gute Laune, nette Flirts. Wecken Sie nur keine falschen Erwartungen!

Gute Laune, nette Flirts. Wecken Sie nur keine falschen Erwartungen! Beruf: Klug taktieren, statt zu viel zu wollen! Schlagen Sie Kompromisse vor!

Klug taktieren, statt zu viel zu wollen! Schlagen Sie Kompromisse vor! Fitness: Dosieren Sie Ihr Tempo so, dass Sie Hindernissen ausweichen können!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Keinen Erwartungsdruck! Fügen Sie sich den Wünschen Ihres Gegenübers!

Keinen Erwartungsdruck! Fügen Sie sich den Wünschen Ihres Gegenübers! Beruf: Seien Sie gesprächsbereit und in finanziellen Fragen etwas kulanter!

Seien Sie gesprächsbereit und in finanziellen Fragen etwas kulanter! Fitness: Flexibilität ist für Ihre Laune besser als eine unnachgiebige Haltung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es wird Zeit, Beziehungsfragen verbindlich und nachhaltig zu klären.

Es wird Zeit, Beziehungsfragen verbindlich und nachhaltig zu klären. Beruf: Bringen Sie Ihre Anliegen vor! Aber sichern Sie sich finanziell ab!

Bringen Sie Ihre Anliegen vor! Aber sichern Sie sich finanziell ab! Fitness: Nur nicht zu ungestüm! Mäßigung trägt die bessere Resonanz ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ganz entspannt! Wer großzügig über den Dingen steht, macht Eindruck.

Ganz entspannt! Wer großzügig über den Dingen steht, macht Eindruck. Beruf: Anregungen ernst nehmen! Neue Ideen könnten langfristig wichtig sein.

Anregungen ernst nehmen! Neue Ideen könnten langfristig wichtig sein. Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Frischluft und vor allem mehr Bewegung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Seien Sie unterhaltsam, versprechen Sie sich aber nicht zu viel davon!

Seien Sie unterhaltsam, versprechen Sie sich aber nicht zu viel davon! Beruf: Realistischer in Ihren Ansprüchen, Konzentration auf das Naheliegende!

Realistischer in Ihren Ansprüchen, Konzentration auf das Naheliegende! Fitness: Zeit und Kraft vernünftiger einteilen, statt sich zu viel vorzunehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.