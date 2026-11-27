Astro-Woche
28.11. – 4.12.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Dein MADONNA-Horoskop (28.11. – 4.12.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für dich in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Es ist die letzte Woche unter der Waage-Opposition. Höchste Zeit, Spannungen vernünftig beizulegen. Am Donnerstag und Freitag möglichst cool bleiben!
- Gesundheit: Bis Mittwoch bist du sicher motiviert und bestens in Form. Vorsichtiger am Donnerstag und Freitag!
- Beruf: Bleibe diese Woche in finanziellen Fragen vorsichtig. Nächste Woche geht es aufwärts.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Von Dienstag bis Freitag kann es sehr harmonisch werden. Sei aber bis Montag sehr verständnisvoll, tolerant und großzügig und streite nicht!
- Gesundheit: Starte behutsam in die Woche und schone dich. Umso besser kommst du ab Dienstag in Form.
- Beruf: Nutze die Tage von Dienstag bis Freitag, um dich fair und pragmatisch zu einigen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Diese Woche ist dir Venus noch sehr gewogen. Bleibe aber geduldig und dränge nicht! Nutze deine Chancen am Donnerstag und Freitag.
- Gesundheit: Nimm dir doch mehr Zeit für deine Schönheit, wobei du auch auf deine Ernährung achten solltest!
- Beruf: Gute Gesprächs- und Verhandlungstage ab Dienstag, speziell, wenn es um Finanzielles geht.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Die schwierige Phase unter der Waage-Venus ist Ende der Woche überstanden. Dann wendet sich das Blatt zu deinen Gunsten. Also einfach Geduld bewahren!
- Gesundheit: Alles Einteilungssache: Bis Mittwoch darfst du ruhig Gas geben, schone dich aber ab Donnerstag!
- Beruf: Mit einer pragmatischen Haltung fährst du am besten. Finanzielle Vorsicht ab Donnerstag!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Gehe mit dem Liebeshoch dieser Woche möglichst vernünftig um, um das Miteinander nachhaltig zu festigen und Spannungen und Problemen vorzubeugen.
- Gesundheit: Eine gute Woche für Kuren und Diäten und auch, um sich sportlich wieder richtig in Form zu bringen.
- Beruf: Gut, wenn du ein bisschen zurückstecken kannst, um dich auf einfache Lösungen zu einigen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Freue dich auf Dienstag und Mittwoch, da kommt man deinen Wünschen sicher gerne entgegen. Singles sollten an diesen Tagen die Augen offenhalten.
- Gesundheit: An Energie mangelt es dir bestimmt nicht. Halse dir nur ab Dienstag nicht wieder zu viel auf!
- Beruf: Mache weniger Druck! Diplomatisch und kompromissbereit erreichst du bestimmt mehr.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Ab Donnerstag solltest du Klarheit darüber gewinnen, wie es weitergehen soll. Wer in einem Dilemma steckt, sollte auf die Stimme der Vernunft hören.
- Gesundheit: Eine hervorragende Woche für Schönheitsmaßnahmen. Nimm dir mal mehr Zeit, um dich zu pflegen!
- Beruf: Gute Tage für Vorstellungstermine, Präsentationen und Finanzielles: Donnerstag und Freitag.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Vermeide Diskussionen bis Montag und gedulde dich bis Dienstag. Von da an wendet sich das Blatt zu deinen Gunsten. Neue Chancen für Singles!
- Gesundheit: Gehe Stress und Aufregungen bis Montag aus dem Weg. Ab Dienstag steigt deine Formkurve stetig an.
- Beruf: Es geht um pragmatische, einfache Lösungen. Deine Lösungen sind ab Dienstag sicher gefragt.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bis Montag bist du bestimmt heiß begehrt. Spätestens ab Dienstag solltest du einen sicheren Hafen anlaufen und wissen, wo du wirklich hingehörst.
- Gesundheit: Mars macht zunehmend Stress. Achte besser auf deine Life-Work-Balance und auf deine Gesundheit!
- Beruf: Strecke dich lieber nach der Decke! Auf deinen Willen zu bestehen, trägt nur Ärger ein.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Auch wenn Mars schon deine Ungeduld schürt, solltest du einfach ganz gelassen abwarten. Ab Ende der Woche kann sich alles wieder zum Besseren wenden.
- Gesundheit: Auch wenn du nun ein wahres Energiebündel bist, solltest du am Donnerstag und Freitag kürzertreten.
- Beruf: Lege wichtige Termine auf Dienstag und Mittwoch oder warte bis nächste Woche zu!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Nutze diese Woche noch möglichst nachhaltig, um der Liebe und Beziehungen starken Rückhalt zu geben! Venus kündigt Ende der Woche neue Unruhe an.
- Gesundheit: Dienstag und Mittwoch wären sehr gute Tage, um bewusst auf eine gesündere Lebensweise umzusteigen.
- Beruf: Mache es nicht unnötig kompliziert. Konzentriere dich auf naheliegende Schritte!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Immer mit der Ruhe: Venus kommt schon mit Riesenschritten auf dich zu. Wenn es nicht nach deinem Kopf gehen muss, blüht die Liebe demnächst wieder auf.
- Gesundheit: Gehe unter der anstrengenden Mars-Opposition achtsam und sparsam mit deinem Energiehaushalt um!
- Beruf: Gib in Streitfragen lieber nach! Du bekommst jetzt ohnehin finanziellen Aufwind.
Deine Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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