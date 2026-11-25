Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Im Lauf des Tages kommen Spannungen auf. Cool und freundlich bleiben!

Im Lauf des Tages kommen Spannungen auf. Cool und freundlich bleiben! Beruf: Mehr Austausch! Stimmen Sie ihre Vorhaben geduldiger mit anderen ab!

Mehr Austausch! Stimmen Sie ihre Vorhaben geduldiger mit anderen ab! Fitness: Schalten Sie nachmittags schon ein bisschen zurück. Abends Ruhe geben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gegen Abend darf es romantischer werden. Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt!

Gegen Abend darf es romantischer werden. Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt! Beruf: Es lohnt sich, im Gespräch zu bleiben. Ab Mittag finden sich Lösungen.

Es lohnt sich, im Gespräch zu bleiben. Ab Mittag finden sich Lösungen. Fitness: Geistige Beweglichkeit ist heute genauso wichtig wie die körperliche.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Packen Sie Ihre Chancen am Schopf! Am Abend aber viel gefühlvoller!

Packen Sie Ihre Chancen am Schopf! Am Abend aber viel gefühlvoller! Beruf: Geben Sie in Verhandlungen nach, stimmen Sie einfachen Lösungen zu!

Geben Sie in Verhandlungen nach, stimmen Sie einfachen Lösungen zu! Fitness: Nicht zu schusselig durch den Tag. Abends zurücklehnen und genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Alles zu flüchtig und oberflächlich? Das wird sich am Abend ändern.

Alles zu flüchtig und oberflächlich? Das wird sich am Abend ändern. Beruf: Vertrauen Sie nicht den erstbesten Vorschlägen. Genauer nachdenken!

Vertrauen Sie nicht den erstbesten Vorschlägen. Genauer nachdenken! Fitness: Heute heißt es schnell sein. Danach mit einem Schönheitsbad relaxen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Tagsüber noch ganz locker flirten, am Abend dafür umso verbindlicher.

Tagsüber noch ganz locker flirten, am Abend dafür umso verbindlicher. Beruf: Bilden Sie sich kein schnelles Urteil! Überdenken Sie alle Vorschläge!

Bilden Sie sich kein schnelles Urteil! Überdenken Sie alle Vorschläge! Fitness: Schwungvoll und flexibel durch den Tag und abends verwöhnen lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Tagsüber einfach gelassen bleiben! Am Abend dürfen Sie näher rücken.

Tagsüber einfach gelassen bleiben! Am Abend dürfen Sie näher rücken. Beruf: Viele strittige Fragen und hektisches Klima. Bewahren Sie kühlen Kopf!

Viele strittige Fragen und hektisches Klima. Bewahren Sie kühlen Kopf! Fitness: Im Laufe des Tages lässt die Anspannung nach. Am Abend regenerieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Genießen Sie es bewundert zu werden, aber lassen Sie sich noch Zeit!

Genießen Sie es bewundert zu werden, aber lassen Sie sich noch Zeit! Beruf: Lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, sich aktiver einzubringen!

Lassen Sie sich nicht die Chance entgehen, sich aktiver einzubringen! Fitness: Verausgaben Sie sich nicht zu sehr, gönnen Sie sich am Abend Ruhe!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es lohnt sich, sich tagsüber locker zu geben. Abends sind Sie begehrt.

Es lohnt sich, sich tagsüber locker zu geben. Abends sind Sie begehrt. Beruf: Diplomatische Gesprächsbereitschaft findet sicher kluge Kompromisse.

Diplomatische Gesprächsbereitschaft findet sicher kluge Kompromisse. Fitness: Planen Sie ein Wohlfühlprogramm für den Abend! Das gibt neue Kraft.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Vorsicht, Missverständnisse! Mit Aussprachen bis zum Abend zuwarten!

Vorsicht, Missverständnisse! Mit Aussprachen bis zum Abend zuwarten! Beruf: Machen Sie sich nicht zu wichtig, lassen Sie mal anderen den Vortritt!

Machen Sie sich nicht zu wichtig, lassen Sie mal anderen den Vortritt! Fitness: Nachmittags lässt die Nervenbelastung nach. Dann ausgiebig entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gegen Abend flaut die Stimmung wieder ab. Seien Sie mal einfühlsamer!

Gegen Abend flaut die Stimmung wieder ab. Seien Sie mal einfühlsamer! Beruf: Einigen Sie sich heute, auch wenn Sie nicht in allem übereinstimmen!

Einigen Sie sich heute, auch wenn Sie nicht in allem übereinstimmen! Fitness: Teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein, sonst sind Sie abends erschöpft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Was sich tagsüber ganz locker anfühlt, braucht abends mehr Feingefühl.

Was sich tagsüber ganz locker anfühlt, braucht abends mehr Feingefühl. Beruf: Bringen Sie Ihre Anliegen vor! Heute hat man viel Verständnis für Sie.

Bringen Sie Ihre Anliegen vor! Heute hat man viel Verständnis für Sie. Fitness: Dem Stress zum Trotz sind Sie gut drauf. Abends aber endlich relaxen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.