Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Widersprechen Sie nicht gleich und hören Sie erst einmal in Ruhe zu!

Widersprechen Sie nicht gleich und hören Sie erst einmal in Ruhe zu! Beruf: Hören Sie auf andere! Es gibt die Chance, bessere Lösungen zu finden.

Hören Sie auf andere! Es gibt die Chance, bessere Lösungen zu finden. Fitness: Sie dürfen ruhig auch mal Hilfe annehmen, dann wird alles einfacher.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wer besser ankommen möchte, sollte offener und kommunikativer sein.

Wer besser ankommen möchte, sollte offener und kommunikativer sein. Beruf: Stimmen Sie sich mit anderen ab, und lenken Sie kompromissbereit ein!

Stimmen Sie sich mit anderen ab, und lenken Sie kompromissbereit ein! Fitness: Lassen Sie sich nicht von Hektik anstecken! Sehr überlegt vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie sind bestimmt willkommen, Vorrang aber für Wünsche des Partners.

Sie sind bestimmt willkommen, Vorrang aber für Wünsche des Partners. Beruf: Neue Herausforderungen? Ruhe bewahren und einfach kooperativ handeln!

Neue Herausforderungen? Ruhe bewahren und einfach kooperativ handeln! Fitness: Mars könnte Ihnen Stress bescheren. Fuß vom Gaspedal und durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es könnte Missverständnisse geben. Reden Sie geduldiger miteinander!

Es könnte Missverständnisse geben. Reden Sie geduldiger miteinander! Beruf: Misstrauen kann angebracht sein: Überprüfen Sie Informationen genauer!

Misstrauen kann angebracht sein: Überprüfen Sie Informationen genauer! Fitness: Aufpassen, dass Sie nicht außer Atem geraten! Bloß nicht zu hektisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wer feinsinnig zu unterhalten weiß und zuhören kann, ist willkommen.

Wer feinsinnig zu unterhalten weiß und zuhören kann, ist willkommen. Beruf: Geduldige Klärung ist angesagt, um Missverständnisse zu vermeiden.

Geduldige Klärung ist angesagt, um Missverständnisse zu vermeiden. Fitness: Sich gemeinschaftsdienlich einzubringen, tut gut. Aktives Miteinander!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie nicht zu kritisch! Spielverderbern geht man aus dem Weg.

Seien Sie nicht zu kritisch! Spielverderbern geht man aus dem Weg. Beruf: Mit Konflikten einsichtig umgehen! Denken Sie an Ihre Finanzen!

Mit Konflikten einsichtig umgehen! Denken Sie an Ihre Finanzen! Fitness: Es könnte etwas stressig werden. Legen Sie beizeiten eine Pause ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Positives Feedback. Treten Sie trotzdem ein wenig zurückhaltender auf.

Positives Feedback. Treten Sie trotzdem ein wenig zurückhaltender auf. Beruf: Gute finanzielle Aussichten. Aber realistischer in Ihren Ansprüchen!

Gute finanzielle Aussichten. Aber realistischer in Ihren Ansprüchen! Fitness: Wieder viel mehr Energie. Auf zu mehr Bewegung an der frischen Luft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Flirten ist erlaubt, solange damit kein Erwartungsdruck einhergeht.

Flirten ist erlaubt, solange damit kein Erwartungsdruck einhergeht. Beruf: Seien Sie offen für neue Angebote, aber ruhig auch etwas kritischer!

Seien Sie offen für neue Angebote, aber ruhig auch etwas kritischer! Fitness: Ihre Konzentration verbessert sich. Nicht stressen lassen, cool bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Streit kann sich zuspitzen. Ja nicht kämpferisch und rechthaberisch!

Streit kann sich zuspitzen. Ja nicht kämpferisch und rechthaberisch! Beruf: Bloß nicht zu eigensinnig! Profitieren Sie lieber vom guten Teamwork!

Bloß nicht zu eigensinnig! Profitieren Sie lieber vom guten Teamwork! Fitness: Erst mal durchatmen und entspannen, sonst wird es viel zu hektisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Aussprachen brauchen Geduld und Aufmerksamkeit. Vorurteile loslassen!

Aussprachen brauchen Geduld und Aufmerksamkeit. Vorurteile loslassen! Beruf: Arrangieren Sie sich vernünftig, auch, um sich finanziell abzusichern!

Arrangieren Sie sich vernünftig, auch, um sich finanziell abzusichern! Fitness: Öfter mal durchatmen, um sich nicht von Hektik anstecken zu lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Die Liebe kann wieder aufblühen. Jetzt nur nicht ungeduldig werden!

Die Liebe kann wieder aufblühen. Jetzt nur nicht ungeduldig werden! Beruf: Finanzielle Zuwächse in Sicht. Ein guter Tag auch für Bankgespräche.

Finanzielle Zuwächse in Sicht. Ein guter Tag auch für Bankgespräche. Fitness: Ruhiger und gelassener! Lassen Sie sich nicht immer wieder ablenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.