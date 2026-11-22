Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 23.11. - 29.11.

Montag - 23. November 2026

Mond nimmt zu

Stier

Heute und morgen gezielt weniger essen. Allergiker sollten an Stier und vor Vollmond achtsamer sein. Gymnastik hilft gegen einen steifen Hals.

Dienstag - 24. November 2026

Vollmond

Stier

An Vollmond sollte nicht zu viel Süßes und Fettes gegessen werden. Wenn du das Abendessen reduzierst oder ausfallen lässt, hast du viel für deine Gesundheit getan.

Mittwoch - 25. November 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Weiß und Grün unterstützen den Tag. Meditieren hilft immer gegen Sorgen, an Zwillinge besonders. Arme und Hände gut eincremen!

Donnerstag - 26. November 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Gut planen ist heute angesagt. Der Tag neigt zum Verzetteln. Bei zu vielen Sorgen schmerzt oft der Daumen oder der Magen. Am Abend keine fetten Speisen essen.

Freitag - 27. November 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Wenn möglich, im Wald Atmungsübungen machen. Alle Reinigungsarbeiten funktionieren gut. Gymnastik für einen schönen Busen. 7 Minuten wären ideal.

Samstag - 28. November 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Zimmerpflanzen gießen und düngen. Auch eine aufbauende Gesichtsmaske zieht besonders gut ein.

Sonntag - 29. November 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Der erste Adventsonntag bietet sich gut an, um mit der Weihnachtsbäckerei zu starten. Leichte Bewegung stärkt das Immunsystem.