KW 48
Das solltest du in der Woche vom 23. bis 29. November laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 23.11. - 29.11.
Montag - 23. November 2026
- Mond nimmt zu
- Stier
Heute und morgen gezielt weniger essen. Allergiker sollten an Stier und vor Vollmond achtsamer sein. Gymnastik hilft gegen einen steifen Hals.
Dienstag - 24. November 2026
- Vollmond
- Stier
An Vollmond sollte nicht zu viel Süßes und Fettes gegessen werden. Wenn du das Abendessen reduzierst oder ausfallen lässt, hast du viel für deine Gesundheit getan.
Mittwoch - 25. November 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Weiß und Grün unterstützen den Tag. Meditieren hilft immer gegen Sorgen, an Zwillinge besonders. Arme und Hände gut eincremen!
Donnerstag - 26. November 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Gut planen ist heute angesagt. Der Tag neigt zum Verzetteln. Bei zu vielen Sorgen schmerzt oft der Daumen oder der Magen. Am Abend keine fetten Speisen essen.
Freitag - 27. November 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Wenn möglich, im Wald Atmungsübungen machen. Alle Reinigungsarbeiten funktionieren gut. Gymnastik für einen schönen Busen. 7 Minuten wären ideal.
Samstag - 28. November 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Zimmerpflanzen gießen und düngen. Auch eine aufbauende Gesichtsmaske zieht besonders gut ein.
Sonntag - 29. November 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Der erste Adventsonntag bietet sich gut an, um mit der Weihnachtsbäckerei zu starten. Leichte Bewegung stärkt das Immunsystem.
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