Wohnung wärmen ohne Heizung: Mit diesen Tricks sparst du Heizkosten

Du möchtest es zu Hause gemütlich warm haben, ohne dafür die Heizung aufzudrehen? Mit ein paar einfachen Tricks kannst du Zugluft vermeiden, Wärme besser speichern und deine Wohnung im Winter angenehmer machen. Diese Spartipps helfen dir dabei, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.

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Wenn draußen die Temperaturen sinken, wird es in der Wohnung schnell ungemütlich. Doch wer nicht gleich die Heizung aufdrehen möchte, kann mit ein paar einfachen Tricks für mehr Wärme sorgen. Schon kleine Veränderungen im Alltag helfen dabei, die vorhandene Wärme besser zu halten und die Räume angenehmer zu machen. Das spart nicht nur Energie, sondern kann sich auch auf der nächsten Heizkostenabrechnung bemerkbar machen.

1. Vorhänge richtig nutzen

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Vorhänge sind nicht nur Dekoration, sondern können auch dabei helfen, Wärme in der Wohnung zu halten. Sobald es draußen dunkel wird, solltest du die Vorhänge schließen. Sie bilden eine zusätzliche Schicht vor dem Fenster und können den Wärmeverlust über die Glasfläche reduzieren. Tagsüber gilt allerdings das Gegenteil: Lass möglichst viel Sonnenlicht herein. Selbst an kalten Wintertagen kann die Sonne Räume spürbar erwärmen.



Wichtig: Die Vorhänge sollten Heizkörper nicht verdecken, wenn diese eingeschaltet sind. Sonst staut sich die Wärme dahinter und gelangt schlechter in den Raum.

2. Zugluft an Fenstern und Türen stoppen

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Kalte Luft, die durch undichte Fenster- und Türrahmen eindringt, kann eine Wohnung schnell auskühlen lassen. Prüfe deshalb, ob es irgendwo zieht. Ein einfacher Test: Halte deine Hand an die Fenster- und Türrahmen und achte auf spürbare Luftbewegungen.



Dichtungsbänder für Fenster und Türen können helfen, kleine Spalten zu schließen. Auch ein Zugluftstopper vor der Wohnungstür oder am Fensterbrett kann verhindern, dass kalte Luft hereinzieht. Gerade bei älteren Gebäuden lohnt es sich, undichte Stellen genauer unter die Lupe zu nehmen.

3. Teppiche auf kalte Böden legen

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Fliesen, Stein- oder Laminatböden können sich im Winter besonders kalt anfühlen. Teppiche sorgen zwar nicht dafür, dass die Raumtemperatur tatsächlich stark steigt, verbessern aber das Wärmegefühl. Sie isolieren den Boden und verhindern, dass deine Füße direkt mit der kalten Oberfläche in Kontakt kommen. Besonders in Räumen, in denen du viel Zeit verbringst, kann das einen spürbaren Unterschied machen.

4. Türen zu wenig genutzten Räumen schließen

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Wenn du dich hauptsächlich im Wohnzimmer aufhältst, musst du nicht die gesamte Wohnung gleichmäßig warm halten. Schließe die Türen zu wenig genutzten Räumen, damit sich die Wärme dort konzentriert, wo du sie gerade brauchst. Achte allerdings darauf, dass einzelne Räume nicht zu stark auskühlen - vor allem, wenn dadurch Feuchtigkeit und Schimmel begünstigt werden könnten.

5. Möbel nicht direkt vor kalte Außenwände stellen

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Große Möbelstücke wie Kästen oder Sofas direkt an Außenwänden können die Luftzirkulation behindern. Dadurch können sich hinter den Möbeln feuchte und kalte Stellen bilden. Lass deshalb möglichst einige Zentimeter Abstand zur Wand. Das hilft nicht nur beim Raumklima, sondern kann auch Schimmelbildung vorbeugen.

6. Wärmequellen im Alltag clever nutzen

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Auch alltägliche Aktivitäten können etwas Wärme in die Wohnung bringen. Beim Kochen entsteht beispielsweise Abwärme, die sich im Raum verteilt. Nach dem Duschen kann die warme Luft im Badezimmer ebenfalls kurzfristig für ein angenehmeres Gefühl sorgen. Allerdings solltest du Feuchtigkeit nicht einfach in der Wohnung verteilen: Lüfte das Badezimmer nach dem Duschen gut und lass die Küchentür beim Kochen nicht dauerhaft offen, wenn dadurch viel Wasserdampf in andere Räume gelangt.

7. Türen zu beheizten Räumen geschlossen halten

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Wenn du einzelne Räume beheizt, solltest du die Türen möglichst geschlossen halten. So bleibt die Wärme dort, wo sie gebraucht wird, und wandert nicht in kühlere Zimmer. Wichtig ist dabei, die Temperaturunterschiede zwischen den Räumen nicht zu groß werden zu lassen. Sonst kann warme, feuchte Luft in kühleren Räumen an kalten Oberflächen kondensieren und Schimmel begünstigen.