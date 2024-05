Cardi B gesteht: "Karriere wichtiger als meine Kinder"

Die Rapperin lässt mit einer Aussage über ihre Familie aufhorchen

Sie zählt neben Nicki Minaj, Missy Elliot und Lauryn Hill zu den erfolgreichsten Rapperinnen, die es je gegeben hat. Doch, wie sie gegenüber dem "Rolling Stone" verrät, bleibt da nicht viel Zeit für die Familie. Dabei hat Cardi B Kinder. Sohn Wafe Set Cephus (2) und Tochter Kulture Kiari Cephus (5). "Meine Kinder sind die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", sagt sie.

Cardi B zeigt sich offen und ehrlich

Doch dann lässt sie mit einer weiteren Aussage aufhorchen: "Manchmal kann ich keine Ehefrau sein. Es ist so, dass meine Karriere mein Leben einnimmt. (...) Meine Karriere steht an erster Stelle, dann kommen meine Kinder. Und dann merke ich manchmal nicht, dass ich so viele Dinge über meine Beziehung stelle." Mit ihrem Partner Offset führt sie deshalb auch eine On-Off-Beziehung.