Vorsicht! Diese Dinge bringen am Freitag, dem 13., Unglück

Rund um Freitag, den 13., gibt es jede Menge Aberglauben. Diese Dinge sollen besonders viel Unglück bringen, aber was steckt wirklich dahinter?

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Rund um Freitag, den 13., ranken sich zahlreiche Aberglauben und Mythen. Für manche ist es ein Tag wie jeder andere, für andere wiederum ein Datum, an dem sie lieber besonders vorsichtig sind. Doch welche Dinge sollen an diesem vermeintlichen Unglückstag besonders viel Pech bringen?

1. Unter einer Leiter durchgehen

Angelehnte Leiter © Getty Images

Eine Leiter, die an einer Wand lehnt, gilt als klassisches Unglückssymbol. Wer darunter hindurchgeht, soll angeblich Pech anziehen. Der Ursprung des Aberglaubens wird häufig mit der christlichen Symbolik der Dreifaltigkeit in Verbindung gebracht: Wand, Boden und Leiter bilden ein Dreieck, das nicht gestört werden soll. Eine andere Erklärung sieht darin schlicht eine praktische Warnung vor herabfallenden Gegenständen.

2. Ein Spiegel zerbricht

Zerbrochener Spiegel © Getty Images

Sieben Jahre Pech soll es bringen, wenn ein Spiegel zerbricht. Dieser Aberglaube stammt aus alten Vorstellungen, wonach Spiegel nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch einen Teil der Seele widerspiegeln. Wird das Spiegelbild zerstört, soll das Unglück folgen. Zum Glück gibt es dafür keinerlei wissenschaftliche Belege, die Scherben solltest du trotzdem vorsichtig aufkehren.

3. Eine schwarze Katze kreuzt deinen Weg

Schwarze Katze kreuzt Straße von links © Getty Images

Besonders bekannt ist der Aberglaube rund um schwarze Katzen. Läuft eine von links nach rechts über deinen Weg, soll das Unglück bringen. Je nach Kultur und Überlieferung kann die Richtung allerdings unterschiedlich interpretiert werden. In vielen Ländern gelten schwarze Katzen sogar als Glücksbringer.

4. Salz verschütten

Verschüttetes Salz © Getty Images

Auch ein umgekipptes Salzstreuerchen soll Pech bringen. Der Brauch geht auf die lange Geschichte des Salzes als kostbares Gut zurück. Wer Salz verschüttete, verschwendete früher etwas Wertvolles. Um das Unglück abzuwenden, soll man eine Prise des verschütteten Salzes über die linke Schulter werfen, angeblich direkt in das Gesicht böser Geister.

5. Regenschirm drinnen aufspannen

Aufgespannter Regenschirm © Getty Images/iStockphoto

Einen Regenschirm in geschlossenen Räumen aufzuspannen, gilt ebenfalls als schlechtes Omen. Eine mögliche Erklärung ist ganz pragmatisch: Früher konnten die starren Schirmmechanismen beim Öffnen in Innenräumen leicht jemanden verletzen oder Gegenstände beschädigen. Aus der praktischen Warnung entwickelte sich mit der Zeit ein Aberglaube.

6. Am Freitag, dem 13., die Nägel schneiden

Maniküre © Getty Images

In manchen Überlieferungen gilt es als Unglückszeichen, sich an einem Freitag die Fingernägel zu schneiden. Der Brauch ist regional unterschiedlich verbreitet und wird teilweise auch mit anderen Wochentagen in Verbindung gebracht. Einen nachvollziehbaren Grund dafür gibt es nicht, deine Maniküre musst du also nicht extra verschieben.

7. Die Zahl 13

Nummer 13 © Getty Images/iStockphoto

Die Zahl 13 selbst gilt in vielen westlichen Kulturen als Unglückszahl. In Gebäuden fehlt deshalb manchmal sogar der 13. Stock oder in Flugzeugen die Sitzreihe 13. Warum gerade diese Zahl einen so schlechten Ruf hat, ist nicht eindeutig geklärt. Eine verbreitete Erklärung führt den Aberglauben auf die Zahl 12 als Symbol für Vollständigkeit zurück: zwölf Monate, zwölf Sternzeichen und zwölf Apostel. Die 13 sprengt diese vermeintliche Ordnung.