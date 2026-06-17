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Verletzung?

Kopf-Crash: Sorge um ÖFB-Star Posch

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Österreich feiert den ersten Sieg bei der Fußball-WM 2026, doch über dem Erfolg schwebt die Sorge um Stefan Posch. Nach einem heftigen Zusammenprall im Mittelfeld droht dem ÖFB-Star ein Ausfall.
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Teamspieler Stefan Posch droht nach der Partie ein verletzungsbedingter Ausfall. Der Rechtsverteidiger krachte im Spiel heftig mit einem Gegenspieler zusammen.

Österreich gegen Jordanien

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Sorge um den Kiefer

Direkt nach dem Spiel herrschte im Teamquartier Unklarheit über den Zustand des Defensivspielers. Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich direkt nach dem Schlusspfiff besorgt über die Situation seines Schützlings. "Bei Posch besteht die Gefahr, dass er sich am Kiefer etwas getan hat", erklärte Rangnick unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

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Heftiger Crash im Mittelfeld

Passiert ist der folgenschwere Vorfall in der Schlussphase der Partie. Tatsächlich war ÖFB-Ass Posch in der 87. Spielminute mit dem Jordanier Odeh Al-Fakhouri im Mittelfeld zusammen gestoßen. Die beiden Akteure hatten sich in dieser Szene unglücklich übersehen. Beide Spieler hatten einander nicht gesehen, waren mit dem Kopf aneinander rauscht. Posch und sein Gegenüber hatten behandelt werden müssen.

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Erste Diagnose noch offen

Trotz des harten Aufpralls gab es auf dem Feld eine kurze Entwarnung, die Hoffnung macht. Posch konnte die Partie nach einer kurzen Pause allerdings zu Ende spielen. Die medizinische Abteilung muss den Verteidiger nun genau untersuchen, um Gewissheit zu erlangen. Trotzdem besteht nun die Sorge, dass sich der Rechtsverteidiger etwas getan haben könnte. Eine erste Diagnose ist noch offen.

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