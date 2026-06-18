China genehmigt
Historisch: 100-Milliarden-Deal fix
ie chinesischen Aufsichtsbehörden haben einem Insider zufolge die 110 Milliarden Dollar (95 Milliarden Euro) schwere Fusion von Paramount Skydance und Warner Bros Discovery genehmigt.
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Zuvor hatten bereits das US-Justizministerium und eine Reihe anderer Länder wie Australien, Deutschland, Frankreich und Saudi-Arabien zugestimmt. Die Zustimmung der Europäischen Union steht jedoch noch aus. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Semafor über die Genehmigung berichtet.
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