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China genehmigt

Historisch: 100-Milliarden-Deal fix

epa13040417 Chinese President Xi Jinping (2-L) attends a meeting with Myanmar's President Min Aung Hlaing (not pictured) at the Great Hall of the People in Beijing, China, 16 June 2026. President Min Aung Hlaing's state visit to China takes place from June 15 to 19 at the invitation of President Xi Jinping. EPA/Lintao Zhang / POOL
© EPA
Insider: China genehmigt Milliarden-Fusion von Paramount und Warner.
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ie chinesischen Aufsichtsbehörden haben einem Insider zufolge die 110 Milliarden Dollar (95 Milliarden Euro) schwere Fusion von Paramount Skydance und Warner Bros Discovery genehmigt.

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Zuvor hatten bereits das US-Justizministerium und eine Reihe anderer Länder wie Australien, Deutschland, Frankreich und Saudi-Arabien zugestimmt. Die Zustimmung der Europäischen Union steht jedoch noch aus. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Semafor über die Genehmigung berichtet.

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