Bis zu 600 Euro Förderung für private Haushalte

Ein neuer Strom-Bonus bringt finanzielle Unterstützung in Österreich. Haushalte und Betriebe können für smarte Energiemanagementsysteme ab sofort attraktive Förderungen beantragen.

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Ein neuer Strom-Bonus in Österreich fördert ab sofort intelligente Energiemanagementsysteme. Das Ziel: den Eigenverbrauch erhöhen, Stromkosten senken und die heimischen Netze entlasten. Laut Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) helfen die Anlagen dabei, Strom genau dann zu verbrauchen oder zu speichern, wenn er verfügbar ist. Der Klima- und Energiefonds stellt dafür aus Ministeriumsmitteln insgesamt 4,9 Millionen Euro bereit.

Bis zu 600 Euro für private Haushalte

Privatpersonen erhalten einen Zuschuss von 50 Prozent für die Anschaffung und Installation, gedeckelt auf maximal 600 Euro pro Projekt, wie das Portal "finanz.at" berichtet. Gefördert werden Systeme, die mindestens zwei Energiekomponenten vernetzen – so kann eigener Solarstrom etwa gezielt für die Wärmepumpe, den Batteriespeicher oder das E-Auto genutzt werden. Voraussetzung: Der Verbrauch, die Speicherung oder Einspeisung muss für mindestens fünf Jahre flexibel an Strompreise, Energieangebot oder Netzanforderungen anpassbar sein.

Zuschüsse für Betriebe und Organisationen

Unternehmen, Gemeinden, Vereine und andere Organisationen profitieren von einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 30 Prozent der Investitionskosten (maximal 20.000 Euro pro Standort). Bei ihnen sind neben der Installation auch Planung, Beratung und Inbetriebnahme förderfähig. Bedingung für eine Bewilligung ist ein Netzanschluss im Niederspannungsbereich.

Antragstellung

Anträge können ab sofort online eingereicht werden. Das Programm läuft, bis die Fördermittel ausgeschöpft sind – spätestens jedoch bis Donnerstag, 15. April 2027.