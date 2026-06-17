Mega-Deal: Ravensburger schnappt sich Kultmarke Steiff

Ravensburger übernimmt die Mehrheit am Traditionsunternehmen Steiff. Damit rücken zwei der bekanntesten deutschen Marken für Kinder und Familien enger zusammen.

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Ravensburger, bekannt für seine Spiele, Puzzles und Kinderbücher, baut sein Geschäft weiter aus. Das Unternehmen übernimmt die Mehrheit an Steiff, dem Hersteller der weltberühmten Kuscheltiere mit dem berühmten "Knopf im Ohr".

Mit dem Schritt wollen beide Unternehmen ihre Position im internationalen Markt stärken und künftig enger zusammenarbeiten.

Steiff bleibt eigenständig

Für Fans der Kult-Teddybären gibt es aber Entwarnung: Steiff soll auch nach der Übernahme als eigenständige Marke erhalten bleiben. Das Unternehmen mit Sitz in Giengen an der Brenz blickt auf eine mehr als 140-jährige Geschichte zurück und zählt zu den bekanntesten Spielzeugherstellern der Welt.

Auch die Produktion und die Identität der Marke sollen laut den Unternehmen bestehen bleiben.

Angriff auf den Weltmarkt

© NurPhoto via Getty Images

Mit der Übernahme verfolgt Ravensburger ehrgeizige Ziele. Gemeinsam sollen neue Wachstumschancen erschlossen und die internationale Präsenz beider Marken ausgebaut werden.

Vor allem im Bereich hochwertiger Spielwaren und Sammlerprodukte sehen Experten großes Potenzial. Beide Unternehmen stehen seit Jahrzehnten für Qualität "Made in Germany" und genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf.

Millionen Kinder kennen die Marken

Ob Puzzles von Ravensburger oder Teddybären von Steiff – Generationen von Kindern sind mit den Produkten der beiden Unternehmen aufgewachsen. Umso größer ist die Aufmerksamkeit für den überraschenden Deal.

Branchenbeobachter sprechen von einer der bedeutendsten Übernahmen im deutschen Spielzeugmarkt der vergangenen Jahre.

Mit dem Zusammenschluss zweier Traditionsmarken entsteht ein neuer Schwergewichtler in der Spielzeugbranche. Für Kunden soll sich zunächst wenig ändern – doch hinter den Kulissen werden die Weichen für die Zukunft bereits neu gestellt.