Lebloses Kleinkind in Auto entdeckt

Auf einem Parkplatz in Schorndorf bei Stuttgart kam es heute zu einem schrecklichen Vorfall. In einem Auto wurde ein lebloses Kleinkind gefunden – es konnte nicht mehr gerettet werden.

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Die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg wollen am Donnerstag weitere Details bekanntgeben, nachdem am Mittwoch auf einem Parkplatz in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ein lebloses Kleinkind in einem Auto entdeckt worden war. Das Kind wurde gegen 14:30 Uhr vor dem DAV Alpinzentrum aufgefunden. Laut "Bild"-Bericht wurde das bewusstlose Opfer zwar noch aus dem Fahrzeug befreit, doch sämtliche Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben ohne Erfolg.

Ursache noch völlig unklar

Wie genau das Kind ums Leben kam, ist bisher nicht geklärt. Die Ermittler prüfen nun, ob das Opfer womöglich in der Mittagshitze bei Temperaturen von etwa 28 Grad in dem Wagen zurückgelassen wurde. Zu Alter und Geschlecht des Kindes machten die Verantwortlichen bislang keinerlei Angaben. Auch wo sich die Eltern zum Unglückszeitpunkt befanden oder ob das Kind in der Obhut einer anderen Person war, ist gegenwärtig unbekannt.

Polizei sichert wichtige Spuren

Die Polizei im nahegelegenen Aalen bestätigte den Todesfall am späten Nachmittag gegenüber gegenüber dem "Zeitungsverlag Waiblingen". Vor Ort sperrten die Beamten den Unglücksort ab, um Spuren zu sichern und mögliche Zeugen des Vorfalls zu befragen. Neben der Polizei waren auch das Deutsche Rote Kreuz sowie Notfallseelsorger im intensiven Einsatz.