WM-Zuschauerrekord dank Österreich

Nicht nur Romano Schmid & Co. schrieben WM-Geschichte, sondern auch die rot-weiß-roten Fans.

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Die vier Dienstagspiele mit Österreich-Beteiligung (unser Spiel gegen Jordanien begann um 21 Uhr Ortszeit bzw. am Mittwoch, 6 Uhr MEZS) sorgten für einen Zuschauer-Tagesrekord bei einer WM-Endrunde. Laut FIFA-Angaben verfolgten 281.223 Menschen die vier Matches in den Stadien, womit der fast 32 Jahre alte Rekord von 277.070 Zuschauerinnen und Zuschauern - aufgestellt am 28. Juni 1994 ebenfalls in den USA - gebrochen wurde.

68.527 Fans sahen Österreich live

80.545 Fans pilgerten zu Frankreich - Senegal ins Final-Stadion nach East Rutherford (New Jersey), Argentinien - Algerien sahen 69.045 in Kansas City (Missouri), Österreich - Jordanien 68.527 in Santa Clara (Kalifornien) und Irak - Norwegen 63.106 in Foxborough (Massachusetts). Der Durchschnitt nach sechs Tagen liegt bei 65.483, womit das Turnier auf dem besten Weg ist, den Rekord von 3,5 Millionen Stadion-Zusehern aus dem Jahr 1994 zu brechen. "Der 16. Juni 2026 wird in die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft eingehen! Ich kann unseren Fans gar nicht genug dafür danken, dass sie diesem Turnier Farbe, Atmosphäre und Emotionen verleihen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.