SpaceX jetzt mehr wert als Bitcoin

Nach dem starken Debüt an der Wall Street ist das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk inzwischen mehr wert als die gesamte Kryptowährung Bitcoin.

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Durch die starke Nachfrage nach der Aktie kletterte die Bewertung von SpaceX auf rund 2,2 Billionen US-Dollar. Damit zählt das Unternehmen zu den wertvollsten Firmen der Welt.

Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt derzeit bei rund einer Billion US-Dollar. SpaceX bringt damit mehr als das Doppelte auf die Waage.

Musk baut Vorsprung aus

Der Höhenflug der Aktie hat auch das Vermögen von Elon Musk weiter anwachsen lassen. Der Unternehmer hält weiterhin einen großen Anteil an SpaceX und profitiert damit direkt vom Börsenerfolg.

Bereits kurz nach dem Börsenstart sorgte die hohe Bewertung für einen enormen Vermögenszuwachs bei Musk.

Anleger setzen auf Wachstum

© Getty Images

Investoren sehen vor allem im Satellitennetzwerk Starlink sowie im Raumfahrtgeschäft großes Potenzial. SpaceX dominiert den Markt für Raketenstarts und baut seine Position im Bereich der Satellitenkommunikation laufend aus.

Analysten verweisen jedoch darauf, dass die hohe Bewertung auch große Erwartungen an das künftige Wachstum des Unternehmens widerspiegelt.

Mit einer Bewertung von rund 2,2 Billionen Dollar hat SpaceX einen neuen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen ist damit inzwischen deutlich mehr wert als Bitcoin und zählt zu den größten Börsenstars des Jahres.