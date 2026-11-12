Was sollte man am Freitag, dem 13., tun – und was besser lassen?

Schwarze Katzen, zerbrochene Spiegel und bloß nicht unter einer Leiter hindurchgehen: Wenn Freitag, der 13., im Kalender steht, bekommen manche Menschen ein mulmiges Gefühl. Doch was hat es eigentlich mit dem gefürchteten Datum auf sich?

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Morgen ist Freitag, der 13. Es ist nur ein Datum. Eine Kombination aus einem Wochentag und einer Zahl. Und trotzdem sorgt sie bei Millionen Menschen für ein ungutes Gefühl. Ein Tag, an dem man besser keine wichtigen Entscheidungen trifft, keine Reise antritt und schon gar nicht sein Glück herausfordert. Doch ist die Angst vor diesem vermeintlichen Unglückstag berechtigt? Oder machen wir uns das Pech erst selbst?

Woher kommt der schlechte Ruf von Freitag, dem 13.?

Eine einzige, eindeutig belegte Entstehungsgeschichte gibt es nicht. Vielmehr treffen zwei alte Unglückssymbole aufeinander: die Zahl 13 und der Freitag. Schon seit Jahrhunderten gilt die 13 in Teilen der westlichen Kultur als Unglückszahl. Eine mögliche Erklärung liefert die christliche Überlieferung: Beim letzten Abendmahl saßen Jesus und seine zwölf Jünger zusammen. Judas, der Jesus später verriet, war der 13. Teilnehmer.

Freitag der 13. © Getty Images

Auch der Freitag bekam im christlichen Kulturkreis einen schlechten Ruf. Der Überlieferung zufolge wurde Jesus an einem Freitag gekreuzigt. Deshalb galt der Wochentag in manchen Traditionen als ungünstig für wichtige Vorhaben. Richtig populär wurde der Kult um den "Schwarzen Freitag" allerdings erst im 20. Jahrhundert – angeheizt durch Romane und nicht zuletzt durch die Popkultur und Horrorfilmreihen wie Freitag der 13.

Mythos vs. Realität: Was ist dran am Pech?

Versicherungen und Statistiken belegen regelmäßig: An einem Freitag, dem 13., passieren keineswegs mehr Unfälle als an jedem anderen ganz normalen Wochentag. Manchmal ist das Gegenteil der Fall, weil die Menschen schlicht vorsichtiger unterwegs sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass an diesem Tag niemals etwas Schlimmes passiert. Natürlich können Unfälle, Pannen und Missgeschicke vorkommen. Sie sind aber nicht auf das Kalenderdatum zurückzuführen

Warum wir an das Unglück glauben

Wenn der Autoschlüssel plötzlich verschwunden ist, der Kaffee über die Tastatur läuft und dann auch noch der Zug Verspätung hat, ist die Erklärung schnell gefunden: Freitag, der 13.! Psychologisch steckt dahinter ein interessantes Phänomen: die sogenannte selektive Wahrnehmung. Wer bereits mit der Erwartung aufsteht, dass etwas schiefgehen könnte, achtet besonders auf negative Ereignisse. Kleine Missgeschicke bleiben stärker im Gedächtnis. Positive Erlebnisse werden dagegen häufig gar nicht mit dem Datum in Verbindung gebracht.

Freitag der 13. © Getty Images

Hinzu kommt der sogenannte Bestätigungsfehler: Menschen nehmen bevorzugt Informationen wahr, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen. Ein Beispiel: An einem gewöhnlichen Dienstag verschüttet man Kaffee und vergisst das Ereignis schnell wieder. An einem Freitag, dem 13., wird genau dieses Missgeschick plötzlich zum vermeintlichen Beweis für den Unglückstag.

Was soll man tun an Freitag, dem 13.?

Die Antwort ist simpel: Genau das Gleiche wie an jedem anderen Tag auch.

Nicht verrückt machen lassen: Wer wichtige Termine absagt oder sich aus Angst einschließt, manifestiert das Pech im Kopf, denn wer den ganzen Tag panisch nach unglücklichen Zufällen sucht, wird sie garantiert finden (psychologisch bekannt als Bestätigungsfehler).



Den Spieß umdrehen: Warum den Tag nicht zum persönlichen Glückstag erklären? Einige Statistiken zeigen sogar, dass manche Menschen an diesem Tag entspannter agieren, weil sie jede kleine Panne mit einem Lächeln abtun.



Praktischen Aberglauben nutzen: Unter einer Leiter durchzugehen sollte man übrigens tatsächlich meiden, allerdings nicht wegen Geistern oder Hexen, sondern , weil oben jemand stehen und ein Werkzeug fallen lassen könnte.