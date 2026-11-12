Diese Sommer-Destinationen erobern jetzt Österreichs Winter-Reiseliste

Eine neue Auswertung der European Travel Commission zeigt, wohin es die Menschen im Herbst und Winter 2026/27 zieht. Besonders spannend: Das Interesse an weniger bekannten Reisezielen wächst.

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Die European Travel Commission (ETC) hat in ihrem aktuellen Bericht "Monitoring Sentiment for Intra-European Travel Autumn and Winter 2026/2027" die Reiseabsichten der Europäer untersucht. Dafür wurden 6.000 Menschen aus zehn europäischen Ländern befragt – darunter auch Österreich. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass sie in den vergangenen drei Jahren mindestens zwei Reisen mit Übernachtung unternommen hatten.

Die Ergebnisse der European Travel Commission

Das Ergebnis: 76 Prozent der Befragten planen zwischen Oktober 2026 und März 2027 eine Reise mit mindestens einer Übernachtung. Das entspricht einem Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Besonders rund um Weihnachten ist die Reiselust groß. Gleichzeitig interessieren sich immer mehr Menschen für Reiseziele abseits der klassischen Touristenrouten.

Wohin wollen Österreicher reisen?

Chania auf Kreta, Griechenland © Getty Images

Auch für Österreich liefert die Auswertung eine interessante Rangliste. Wenig überraschend liegt Deutschland mit 16 Prozent an erster Stelle. Italien folgt mit 14 Prozent knapp dahinter. Auf Platz drei landet Spanien mit neun Prozent.



Spannender wird es auf den weiteren Plätzen: Kroatien schafft es mit sechs Prozent in die Top fünf, Griechenland kommt auf vier Prozent. Damit zeigt sich, dass österreichische Reisende auch in den kälteren Monaten gerne Richtung Süden aufbrechen.

Die beliebtesten Auslandsreiseziele österreichischer Befragter:

Die Prozentwerte beziehen sich auf die genannten Reiseziele unter den österreichischen Befragten. Inlandsreisen wurden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Deutschland: 16 Prozent Italien: 14 Prozent Spanien: 9 Prozent Kroatien: 6 Prozent Griechenland: 4 Prozent

Auch weniger bekannte Reiseziele werden interessanter

Strand in Kroatien © Getty Images

Ein weiterer Trend der europaweiten Auswertung: 54 Prozent der Befragten fühlen sich von weniger bekannten Reisezielen abseits der üblichen Touristenrouten angezogen. Besonders häufig genannt werden die Niederlande, die Schweiz, Polen, Belgien und Österreich.

Für österreichische Urlauberinnen und Urlauber könnte das eine Einladung sein, bei der nächsten Reiseplanung auch weniger offensichtliche Ziele in Betracht zu ziehen.