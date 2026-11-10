Das sind die 10 beliebtesten Christkindlmärkte Österreichs 2026

Welche Adventmärkte lieben die Österreicher besonders? Ein neues Ranking zeigt die zehn Favoriten – und ein Wiener Klassiker holt sich zum dritten Mal in Folge den Sieg. Spoiler: Es ist nicht der Rathausplatz!

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Punschduft, gebrannte Mandeln und ein Lichtermeer: Die Weihnachtsmarkt-Saison ist offiziell eröffnet! Doch welcher Markt hat hierzulande die Nase vorn? Der aktuelle Consumer Check des Handelsverbands, durchgeführt von Reppublika Research & Analytics, liefert die Antwort – und zeigt: Auf dem Stockerl bleibt Wien unter sich.

Der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn sichert sich zum dritten Mal in Folge Platz eins. Dahinter folgen der Weihnachtsmarkt am Spittelberg und der Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Diese Weihnachtsmärkte schaffen es in die Top 10

Doch auch abseits der Bundeshauptstadt gibt es beliebte Adressen für einen Ausflug inklusive Weihnachtsstimmung. Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz landet auf Rang vier und ist damit der bestplatzierte Markt außerhalb Wiens. Insgesamt geht jedoch die Hälfte aller Top-10-Plätze an die Bundeshauptstadt.

Die Top-10 im Überblick

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien Christkindlmarkt am Hauptplatz, Graz K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere, Wien Mariazeller Advent Christkindlmarkt am Hauptplatz, Linz Christkindlmarkt Altstadt, Innsbruck

Sieben von zehn wollen heuer auf den Weihnachtsmarkt

Die Lust auf einen Besuch ist groß: 71 Prozent der Österreicher planen heuer, mindestens einen Christkindlmarkt zu besuchen. Besonders begeistert ist die junge Generation. Unter den 18- bis 28-Jährigen wollen 85 Prozent einen Markt besuchen, 46 Prozent sogar fix mehrere.

Bei den Millennials zwischen 29 und 43 Jahren planen 80 Prozent einen Besuch. Auch für viele ältere Österreicher gehört der Adventmarkt zur Vorweihnachtszeit: Bei den 44- bis 59-Jährigen sind es 67 Prozent, bei den Über-59-Jährigen 61 Prozent.

Stimmung schlägt Punsch

So verlockend Glühwein und Punsch auch sein mögen: Der wichtigste Grund für einen Besuch ist die besondere Atmosphäre. 76 Prozent der geplanten Besucher nennen sie als wesentliches Motiv. Jeweils 51 Prozent kommen, um Punsch oder Glühwein zu trinken beziehungsweise Freunde und Bekannte zu treffen.

Bei den Lieblingsprodukten stehen die heißen Getränke mit 64 Prozent dennoch klar an der Spitze. Süßspeisen wie Waffeln und pikante Snacks wie Ofenkartoffeln oder Raclettebrot kommen auf jeweils 45 Prozent. Weihnachtsdekoration interessiert 25 Prozent, Spielzeug und Kunsthandwerk 19 Prozent.

Zum perfekten Rahmen gehört für viele auch das Funkeln über den Köpfen: 87 Prozent halten eine stimmungsvolle Beleuchtung auf Advent- und Weihnachtsmärkten für wichtig.

420 Millionen Euro Umsatz erwartet

Die Vorfreude auf Weihnachten ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Der Handelsverband prognostiziert für die heimischen Advent- und Weihnachtsmärkte einen Gesamtumsatz von rund 420 Millionen Euro. Davon profitieren unter anderem Standbetreiber, regionale Produzenten, Kunsthandwerksbetriebe und die Gastronomie. Zusätzliche Besucher in den Innenstädten bringen laut Handelsverband auch Impulse für die umliegenden Geschäfte.

Und wer seinen persönlichen Lieblingsmarkt in der Rangliste vermisst: Auch der Grafenegger Advent, der Adventmarkt in der Steyrer Altstadt, der Veldener Advent und die Welser Weihnachtswelt zählen zu den weiteren Favoriten der Befragten. Ebenso genannt werden die Christkindlmärkte in Klagenfurt, Kitzbühel und Dornbirn. Genug Auswahl also für alle, die es heuer nicht bei einem einzigen Punsch-Ausflug belassen wollen.