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So planst du deine Reise zum schönsten Weihnachtsmarkt Europas

Maria Kobetic
von
Zauberhafte Stimmung beim Weihachtsmarkt in Craiova.
© Getty Images
European Best Destinations kürte die schönsten Christkindlmärkte in Europa und wählte Rumänien an die Spitze: die besten Tipps für deinen Besuch.
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Jedes Jahr warten wir gespannt auf die Rankings mit den schönsten Weihnachtsmärkten, die es gibt. European Best Destinations überraschte uns heuer mit einer ungewöhnlichen Wahl: Der schönste Christkindlmarkt steht nicht in Wien oder Salzburg, sondern in der rumänischen Stadt Craiova. Gewählt haben Reisende aus der ganzen Welt.

Gigantische Weihnachtswelt

Dass die mit rund 234.000 Einwohnern relativ kleine Stadt im Südwesten Rumäniens sich den Sieg geholt hat, liegt an den überdurchschnittlichen Dimensionen des Weihnachtsmarkts, der mit mehr als 280.000 Quadratmetern alles übertrifft. Die leuchtende Weihnachtswelt steht dieses Jahr unter dem Motto "Nussknacker". Riesige Ornamente, überdimensionale Süßigkeiten, Spielzeugskulpturen und Millionen funkelnder Lichter lassen die legendäre Erzählung lebendig werden. Es ist fast, als würde man auf dem Weihnachtsmarkt in Craiova ein Märchen betreten.

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Ein fliegender“ Weihnachtsmannschlitten, eine glitzernde Eislaufbahn, ein Riesenrad mit Panoramablick und bezaubernde, handbemalte Holzhütten lassen nicht nur Kinderaugen leuchten. Dazu gibt es Köstlichkeiten aus vielen Ländern Osteuropas.

So kommst du hin

Craiova liegt circa 70 Kilometer von der bulgarischen und 80 Kilometer von der serbischen Grenze entfernt. Ganz leicht ist die Stadt aus Österreich leider nicht zu erreichen, da es keine Direktflüge gibt. Mit der Austrian kannst du von Wien nach Bukarest fliegen. Von dort reist du am besten mit dem Mietauto oder einem Shuttle nach Craiova weiter. Die Fahrt dauert etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Wenn du Glück hast, findest du über Rom oder London manchmal einen Flug nach Craiova.

Mit dem Flixbus kommst du günstiger nach Craiova, musst aber mit einer Fahrzeit von mehr als 14 Stunden rechnen (ohne Umsteigen).

Die besten Hotels

Wenn du eine schöne Unterkunft in Craiova suchst, könnte dir das Prestige Boutique Hotel gefallen. Die Lage im Herzen der Stadt ist ein absoluter Pluspunkt. Mit vier Sternen bietet es zwar keinen Luxus, ist aber eine gute Wahl.

Mit Charme und klassischer Eleganz punktet das Hotel Splendid 1900, in dem Art-Déco-Einflüsse für besonderen Flair sorgen. Zur Universität und dem Rathaus sind es nur ein paar Minuten. Der perfekte Ausgangspunkt für Touren durch die Stadt.

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