Das ist der beste Weihnachtsmarkt Europas 2026

Bei der weltweiten Abstimmung der Reiseplattform "European Best Destinations" für das Jahr 2026 gibt es eine handfeste Überraschung an der Spitze. Nicht traditionsreiche Advent-Hochburgen wie Wien, Nürnberg oder Straßburg sicherten sich den ersten Platz, sondern die rumänische Stadt Craiova.

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Wenn die Städte Europas im Advent im festlichen Lichterglanz erstrahlen, zieht es Millionen Menschen zu den bekannten Klassikern. Doch das aktuelle Ranking für das Jahr 2026 wirbelt die gewohnte Rangordnung gehörig durcheinander. Craiova im Südwesten Rumäniens, hierzulande vielen noch als Geheimtipp geltend, hat sich überraschend an die europäische Spitze gesetzt und namhafte Metropolen auf die Plätze verwiesen.

Das Fundament dieses Erfolgs bildet ein weltweites Voting: Laut Angaben von "European Best Destinations" beteiligten sich heuer exakt 803.258 Reisebegeisterte aus insgesamt 179 Ländern an der Abstimmung. Unter den 20 prämierten Destinationen setzte sich Craiova klar durch und ließ selbst hochkarätige Konkurrenten wie Zürich oder Riga hinter sich. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Stadt mit kontinuierlichen Investitionen in ihre Festkultur international auf sich aufmerksam gemacht.

Die Top 5 der europäischen Weihnachtsmärkte 2026 im Überblick

Das offizielle Ranking beweist eindrucksvoll, dass abseits der altbekannten Pfade hochklassige Winterreiseziele auf Besucher warten:

Platz 1: Craiova (Rumänien) – Der Gesamtsieger punktet mit gigantischen Ausmaßen und aufwendiger Inszenierung.

– Der Gesamtsieger punktet mit gigantischen Ausmaßen und aufwendiger Inszenierung. Platz 2: Zürich (Schweiz) – Die Schweizer Metropole überzeugt mit stilvollem Ambiente und urbanem Adventzauber.

– Die Schweizer Metropole überzeugt mit stilvollem Ambiente und urbanem Adventzauber. Platz 3: Riga (Lettland) – Die baltische Perle glänzt mit historischer Kulisse und gelebter Tradition.

– Die baltische Perle glänzt mit historischer Kulisse und gelebter Tradition. Platz 4: Lissabon (Portugal) – Mildes Klima kombiniert mit festlicher Lichterpracht lockt in den Süden.

– Mildes Klima kombiniert mit festlicher Lichterpracht lockt in den Süden. Platz 5: Debrecen (Ungarn) – Die ostungarische Stadt begeistert mit regionalem Brauchtum und Gemütlichkeit.

280.000 Quadratmeter Fläche und das Motto "Der Nussknacker"

Ein wesentlicher Faktor für den Sieg ist die schiere Dimension des Events. Mit einem Areal von mehr als 280.000 Quadratmetern Fläche ist der Weihnachtsmarkt in Craiova laut den Veranstaltern das flächenmäßig größte Weihnachtsevent in ganz Europa. Anstelle eines einzelnen Marktplatzes erstreckt sich die Festzone über mehrere zentrale Plätze und Einkaufsstraßen der gesamten Innenstadt.

Für die Saison 2026 steht das Gelände unter dem märchenhaften Leitthema "Der Nussknacker". Überdimensionierte Figuren, prachtvolle Dekorationen und Millionen funkelnder Lichter verwandeln das Stadtzentrum in eine magische Kulisse. Handbemalte Holzhütten sorgen für traditionelles Flair. Ergänzt wird das Angebot durch spektakuläre Attraktionen: Neben einem großen Riesenrad und einer weitläufigen Eislaufbahn gilt ein riesiger Weihnachtsmann-Schlitten als Highlight, der zu den höchsten Konstruktionen seiner Art in ganz Osteuropa zählt.

Kulinarische Vielfalt und wichtige Reisetipps für Besucher

Auch kulinarisch beschreitet der Markt neue Wege und vereint lokale Köstlichkeiten mit internationalen Aromen:

Traditionelle rumänische Winterspezialitäten

Kulinarische Einflüsse aus Armenien und Georgien

Delikatessen aus Griechenland, Bulgarien und Serbien

Terminlich öffnet das Festgelände in Craiova am 13. November 2026 seine Pforten und lädt bis zum 3. Jänner 2027 zum Verweilen ein. Reiseexperten empfehlen allen Interessierten, Anreise und Unterkünfte frühzeitig zu buchen. Wer die Reise antritt, sollte zudem genügend Zeit einplanen, um neben dem Marktgeschehen auch die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt im Südwesten Rumäniens zu erkunden.