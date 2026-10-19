Trumps Ex-Sprecherin leakt geheime Dokumente auf Abschiedsfoto

Ein Schnappschuss aus dem Weißen Haus sorgt in den USA für helle Aufregung und juristischen Erklärungsbedarf. Ausgerechnet Katie Zacharia, die nach nur fünf Tagen im Amt als Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump ihren Hut nehmen musste, veröffentlichte ein Abschiedsfoto, das vertrauliche Umbaupläne für einen historischen Golfplatz in Washington enttarnte.

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Der verhängnisvolle Vorfall trug sich unmittelbar nach dem dramatischen Scheitern von Zacharias kurzer Amtszeit zu. Zum Abschied posierte die ehemalige Sprecherin neben Donald Trump im Oval Office, während dieser an seinem Schreibtisch saß und breit in die Kamera grinste. Auf der Schreibtischplatte fiel Beobachtern sofort eine auffällig unscharf gemachte Karte ins Auge. Auf einer zweiten Aufnahme, die Zacharia und ihre Familie gemeinsam mit dem Staatsoberhaupt zeigt, war das fragliche Dokument sogar nachträglich vollständig wegretuschiert worden.

US-Medien und aufmerksame Beobachter identifizierten in den Umrissen rasch das Areal des traditionsreichen East Potomac Parks in der Bundeshauptstadt Washington. Das Areal steht seit Monaten im Mittelpunkt eines erbitterten Streits zwischen der Regierung und Umweltschützern. Trump plant, den dortigen öffentlichen Golfplatz zu einem weltklasse-tauglichen Meisterschaftskurs umzubauen. Für dieses Vorhaben wurden im Vorfeld bereits mehr als 400 Bäume im historischen Park gefällt. Eine Bundesrichterin hatte weitere Abholzungen nach Bürgerprotesten vorerst gerichtlich gestoppt. Die Regierung reagierte empört, warf der Richterin offen "Feindseligkeit" vor und beteuerte offiziell, dass es noch überhaupt keinen finalen Entwurf für das Projekt gebe, da erst Umwelt- und Denkmalschutzprüfungen abgewartet werden müssten.

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Bürgerinitiative spottet über Retusche-Aktion

Die digitale Bildbearbeitung entpuppte sich als Bumerang. Die lokale Schutzinitiative "Save East Po" spottete öffentlich über die durchgesickerten Aufnahmen: "Nichts sagt so sehr 'Wir haben keinen Plan' wie ein Foto mit einer wie ein Plan aussehenden Karte auf dem Schreibtisch des Präsidenten, gefolgt von einem zweiten Foto, auf dem genau diese Karte digital entfernt wurde."

Die Kernpunkte des umstrittenen Großprojekts im Überblick:

Geheime Entwürfe zeigen den kompletten Umbau des historischen 18-Loch-Platzes

Bisher wurden bereits über 400 geschichtsträchtige Bäume im Park gerodet

Eine Bundesrichterin verhängte einen vorläufigen Rodungsstopp

Die Wege rund um die Anlage für Radfahrer und Angler sollen komplett verschwinden

Geplante Schließung des Areals für 15 Monate ab dem 15. November

Ziel der Regierung: Umgestaltung zu einem Kurs für internationale Weltklasse-Turniere

Trump unter Zugzwang: Veröffentlichung vor Gerichtstermin

Die peinliche Fotopanne brachte das Weiße Haus in arge Bedrängnis. Um einer bevorstehenden gerichtlichen Anhörung am Montag zuvorzukommen, sah sich Donald Trump gezwungen, die bis dahin unter Verschluss gehaltenen Pläne für den 18-Loch-Kurs vorzeitig offenzulegen. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte er an, dass neben den bisherigen Rodungen weitere "umstürzende, gefährliche und von Krankheiten befallene Bäume" weichen müssen. Zudem sollen die beliebten Rundwege, die von Spaziergängern, Radfahrern und Anglern genutzt werden, künftig gänzlich wegfallen.

Katie Zacharia selbst wies jede Verantwortung von sich und beklagte, dass aus einem "sehr süßen Foto" eine künstliche Kontroverse gemacht werde. Rückendeckung erhielt sie von Kommunikationsdirektor Steven Cheung, der den Medien vorwarf, sich an einem völlig "harmlosen Foto" abzuarbeiten. Ob das Umbauprojekt wie geplant ab dem 15. November für 15 Monate starten kann, hängt nun von den anstehenden Gerichtsentscheidungen ab.