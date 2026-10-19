Ukraine birgt erstmals verletzten Soldaten mit Drohne

Die Ukraine hat nach Armeeangaben erstmals einen verwundeten Soldaten von der Front mit einer Drohne geborgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die 92. Sturmbrigade veröffentlichte am Montag ein Video, in dem sich das unbemannte Fluggerät zu einem am Boden liegenden Mann in Kampfausrüstung absenkt, der sich dann an einer Winde festschnallt, bevor er hochgezogen wird. Wo die Bergung stattgefunden haben soll, wurde nicht mitgeteilt. Laut der Armee war es der weltweit erste Einsatz dieser Art im Kampfgebiet.

Soldat außer Lebensgefahr

"Der Einsatz war erfolgreich, die verwundete Person wurde gerettet! Er wird jetzt behandelt und sein Leben ist nicht länger in Gefahr", erklärte die Drohneneinheit der Brigade auf der Plattform Facebook.

Nach Angaben des Drohnenherstellers Gurzuf Defence war der Mann fast eineinhalb Jahre in einem gefährlichen Kampfeinsatz an der Front gewesen und konnte auf herkömmlichen Wege nicht gerettet werden. "Alle Versuche, ihn zu erreichen, hätten ein tödliches Risiko für das Bergungsteam bedeutet."

Den Angaben zufolge brachte das große kreisförmige Fluggerät mit mehreren Rotoren den Mann zunächst an einen sichereren Ort, "wo er auf seine Kameraden traf, die dafür sorgten, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde". Der Einsatz habe eine Stunde und 14 Minuten gedauert, die Drohne legte demnach mit dem Mann dabei eine Entfernung von 62 Kilometern zurück.