AT&S Austria Tech.&Systemtech. 33.100 aktien up +0.46% Andritz AG 64.75 aktien up +0.94% BAWAG Group AG 118.90 aktien up +1.19% CA Immobilien Anlagen AG 24.240 aktien up +0.08% CPI Europe AG 14.930 aktien down -0.27% DO & CO Aktiengesellschaft 187.80 aktien up +0.75% EVN AG 27.100 aktien down -1.09% Erste Group Bank AG 97.95 aktien up +0.46% Lenzing AG 24.500 aktien up +1.66% OMV AG 47.960 aktien down -0.5% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien down -0.32% PORR AG 32.500 aktien up +1.25% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.560 aktien up +0.79% SBO AG 28.450 aktien up +0.35% STRABAG SE 79.40 aktien up +1.79% UNIQA Insurance Group AG 14.800 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 64.20 aktien down -0.62% VIENNA INSURANCE GROUP AG 52.80 aktien up +3.33% Wienerberger AG 29.220 aktien up +0.62% voestalpine AG 37.760 aktien up +1.56%
Der Firmensitz der Wiener Börse befindet sich heute im Palais Caprara-Geymüller.
Allzeithoch

Wiener Börse startet mit Rekord: ATX so hoch wie nie

05.12.25, 10:20
 Europäisches Umfeld ebenfalls mit leichten Gewinnen. VIG-Aktien bauen Gewinne zunächst aus.

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel befestigt gezeigt. Kurz nach Handelsbeginn notierte der ATX mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 5.118,34 Punkten auf einem Allzeithoch, nachdem er schon am Vorabend mit einem neuen Rekordhoch von 5.092,23 Zählern schloss. Der ATX Prime gewann 0,46 Prozent auf 2.542 Zähler.

Das europäische Umfeld startete ebenfalls mit leichten Gewinnen. In Deutschland wirkten sich zunächst die in der Früh gemeldeten gestiegenen Aufträge für die Industrie leicht positiv aus.

Vienna Insurance Group legt zu

In Wien verteuerten sich die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Plus von 1,7 Prozent erneut, nachdem der Versicherer am Donnerstag neue Ziele für die kommenden Jahre definiert hatte. Gut gesucht waren zunächst auch die Aktien von Strabag und voestalpine

