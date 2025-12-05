Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.950 aktien equal +0% Andritz AG 64.70 aktien up +0.86% BAWAG Group AG 119.00 aktien up +1.28% CA Immobilien Anlagen AG 24.240 aktien up +0.08% CPI Europe AG 14.950 aktien down -0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 187.20 aktien up +0.43% EVN AG 27.250 aktien down -0.55% Erste Group Bank AG 98.05 aktien up +0.56% Lenzing AG 24.400 aktien up +1.24% OMV AG 47.980 aktien down -0.46% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien down -0.32% PORR AG 32.400 aktien up +0.93% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.680 aktien up +1.13% SBO AG 28.450 aktien up +0.35% STRABAG SE 79.20 aktien up +1.54% UNIQA Insurance Group AG 14.820 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 64.50 aktien down -0.15% VIENNA INSURANCE GROUP AG 52.00 aktien up +1.76% Wienerberger AG 29.260 aktien up +0.76% voestalpine AG 37.760 aktien up +1.56%
  1. oe24.at
  2. Business
baufirma
© getty/Symbolbild

Insolvenz-Schock

Nächste Baufirma schlittert in die Millionenpleite

05.12.25, 09:56
Teilen

Das Unternehmen Haberl Baugesellschaft m.b.H. mit Sitz in Lustenau ist insolvent.  

Die Passiva beliefen sich laut Angaben der betroffenen Firma auf rund 18 Mio. Euro. Das Konkursverfahren wurde am Freitag auf eigenen Antrag am Landesgericht Feldkirch eröffnet, hieß es in einer Mitteilung des Kreditschutzverband von 1870 (KSV). Vom Konkurs betroffen seien 33 Dienstnehmer. Über eine Fortführung des Unternehmens wird der Masseverwalter entscheiden.

Als Ursache für die Insolvenz gab das Unternehmen an, es sei bei einem Großprojekt zu Unstimmigkeiten gekommen, diese hätten in der Folge "ausbleibende Zahlungen der Kunden der Schuldnerin in beträchtlicher Höhe zur Folge gehabt und in naher Zukunft noch haben werden", hieß es in der Aussendung. Den so entstandenen Liquiditätsengpass habe man durch interne Maßnahmen nicht mehr ausgleichen können. Beschränkt haftender Alleingesellschafter ist Geschäftsführer Helmut Haberl. Gläubigerforderungen können laut KSV bis zum 5. Februar angemeldet werden, die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 19. Februar statt.

Damit setzen sich die Sanierungs- und Konkursverfahren in der Vorarlberger Baubranche fort. So ging Anfang November die Markus Tschohl Küchen GmbH auf Eigenantrag mit rund 3,7 Mio. Euro Passiva in Konkurs, betroffen sind 15 Dienstnehmer. Ende November wurde die Feldkircher Maler und Anstreicherfirma Farben-Krista GmbH & Co KG insolvent, von dem Konkurs auf Gläubigerantrag mit einer Überschuldung von gut einer Million Euro waren 13 Beschäftigte betroffen. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragte diese Woche die Mangold Bau GmbH aus Lochau (Bez. Bregenz) mit 17 Dienstnehmern und Verbindlichkeiten in Höhe von 1,7 Mio. Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden