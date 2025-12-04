Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.950 aktien up +1.7% Andritz AG 64.15 aktien up +2.64% BAWAG Group AG 117.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.220 aktien up +0.5% CPI Europe AG 14.970 aktien up +0.88% DO & CO Aktiengesellschaft 186.40 aktien up +1.97% EVN AG 27.400 aktien up +0.74% Erste Group Bank AG 97.50 aktien up +0.88% Lenzing AG 24.100 aktien up +1.05% OMV AG 48.200 aktien up +0.58% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +1.3% PORR AG 32.100 aktien down -0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.280 aktien up +0.51% SBO AG 28.350 aktien up +0.89% STRABAG SE 78.00 aktien down -1.02% UNIQA Insurance Group AG 14.820 aktien up +0.82% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +1.33% VIENNA INSURANCE GROUP AG 51.100 aktien up +5.8% Wienerberger AG 29.040 aktien up +0.69% voestalpine AG 37.180 aktien down -0.48%
  1. oe24.at
  2. Business
luana_lopes_lara
© Instagram/ luana_lopes_lara

MIT-Absolventin

Ballerina in Salzburg: SIE ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

04.12.25, 23:13
Teilen

Sie verzauberte im berühmten Ballettstück "Schwanensee" Tausende Zuschauer. Doch die Brasilianerin Luana Lopez Lara (29) hängte ihre Ballettschuhe an den Nagel, um einen anderen Weg einzuschlagen. Nun ist sie die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt.

Laut "Forbes" ist ihr Unternehmen "Kalshi" heute rund 9,5 Milliarden Euro wert. Luana Lopez Lara hat etwas geschaffen, was keine Frau vor ihr schaffte: Sie ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Nicht einmal Pop-Star Taylor Swift (35) kann mithalten. Die Sängerin und "Scale AI"-Gründerin Lucy Guo (31) hielten bisher den Rekord.

Doch die Brasilianerin wollte zunächst lieber Ballerina werden. Früh zeigte sich aber ihre Intelligenz. Auf Instagram erklärte die Bolshoi-Theaterschule Brasiliens: "Sie gewann bereits während ihrer Zeit bei uns mehrere Mathematikpreise und wurde an renommierten Universitäten wie Harvard, Stanford und Yale angenommen."

Auftritte in Salzburg

Heute erzählt sie über ihre harten Erfahrungen in der Ausbildung. Ein Ballettlehrer habe sogar eine brennende Zigarette an ihren Oberschenkel gehalten, um zu sehen, wie lange Luana das Bein hochhalten konnte. Sie tanzte schließlich als der weiße Schwan neun Monate lang im Ballettstück in Salzburg.

Das schwerelose Gefühl und der Applaus der Zuschauer war für Luana nicht genug. Die Brasilianerin wanderte in die USA aus. Dort studierte sie an der renommierten MIT Informatik. Mit ihrem Kommilitonen Tarek Mansour (29) gründete Luana das Startup "Kalshi" (arabisch für "alles"), eine Online-Wettplattform.

Wetten auf diversen Ereignisse

Auf dieser Seite können Nutzer Wetten auf zukünftige Ereignisse wie Wahlen, Sportergebnisse oder sogar Promi-Verlobungen abschließen. Gegenüber "Forbes" erklärte Luana: "Direkt nach dem Studium gingen wir ein wahnsinniges Risiko ein."

Über die Schwierigkeiten sagte sie: "Zwei Jahre lang hatten wir kein einziges Produkt auf den Markt gebracht, nichts wurde veröffentlicht." Die beiden Jungunternehmer kämpften um eine Genehmigung der US-Bundesbehörden.

Innerhalb von nur sechs Jahren wurde "Kalshi" ein gigantischer Erfolg. Laut "Forbes" besitzen Luana und Tarek jeweils 12 Prozent Firmenanteile. Das entspricht einem Vermögen von etwa 1,1 Milliarden Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden