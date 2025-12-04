Ballerina in Salzburg: SIE ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

Sie verzauberte im berühmten Ballettstück "Schwanensee" Tausende Zuschauer. Doch die Brasilianerin Luana Lopez Lara (29) hängte ihre Ballettschuhe an den Nagel, um einen anderen Weg einzuschlagen. Nun ist sie die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt.

Laut "Forbes" ist ihr Unternehmen "Kalshi" heute rund 9,5 Milliarden Euro wert. Luana Lopez Lara hat etwas geschaffen, was keine Frau vor ihr schaffte: Sie ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Nicht einmal Pop-Star Taylor Swift (35) kann mithalten. Die Sängerin und "Scale AI"-Gründerin Lucy Guo (31) hielten bisher den Rekord.

Doch die Brasilianerin wollte zunächst lieber Ballerina werden. Früh zeigte sich aber ihre Intelligenz. Auf Instagram erklärte die Bolshoi-Theaterschule Brasiliens: "Sie gewann bereits während ihrer Zeit bei uns mehrere Mathematikpreise und wurde an renommierten Universitäten wie Harvard, Stanford und Yale angenommen."

Auftritte in Salzburg

Heute erzählt sie über ihre harten Erfahrungen in der Ausbildung. Ein Ballettlehrer habe sogar eine brennende Zigarette an ihren Oberschenkel gehalten, um zu sehen, wie lange Luana das Bein hochhalten konnte. Sie tanzte schließlich als der weiße Schwan neun Monate lang im Ballettstück in Salzburg.

Das schwerelose Gefühl und der Applaus der Zuschauer war für Luana nicht genug. Die Brasilianerin wanderte in die USA aus. Dort studierte sie an der renommierten MIT Informatik. Mit ihrem Kommilitonen Tarek Mansour (29) gründete Luana das Startup "Kalshi" (arabisch für "alles"), eine Online-Wettplattform.

Wetten auf diversen Ereignisse

Auf dieser Seite können Nutzer Wetten auf zukünftige Ereignisse wie Wahlen, Sportergebnisse oder sogar Promi-Verlobungen abschließen. Gegenüber "Forbes" erklärte Luana: "Direkt nach dem Studium gingen wir ein wahnsinniges Risiko ein."

Über die Schwierigkeiten sagte sie: "Zwei Jahre lang hatten wir kein einziges Produkt auf den Markt gebracht, nichts wurde veröffentlicht." Die beiden Jungunternehmer kämpften um eine Genehmigung der US-Bundesbehörden.

Innerhalb von nur sechs Jahren wurde "Kalshi" ein gigantischer Erfolg. Laut "Forbes" besitzen Luana und Tarek jeweils 12 Prozent Firmenanteile. Das entspricht einem Vermögen von etwa 1,1 Milliarden Euro.