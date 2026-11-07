Weihnachtszeit im Salzkammergut: So schön ist der Advent am Fuschlsee

Wenn am Fuschlsee die Adventlichter leuchten, laden kleine Märkte und romantische Zillenfahrten zum Entdecken ein. Das Hotel Seerose ist der ideale Rückzugsort für eine vorweihnachtliche Auszeit direkt am Wasser.

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Am Fuschlsee beginnt der Advent mit der Sehnsucht, ein wenig länger zu bleiben. Am Wasser innehalten, die Hände an einer Tasse Glühwein wärmen, durch kleine Märkte bummeln: Rund um den See bekommt die Vorfreude auf Weihnachten einen wohltuend gemächlichen Rhythmus. Weihrauch liegt in der Luft, an den Ständen wartet Handwerkskunst, und zwischen all den Eindrücken bleibt Zeit für das, was im Dezember so leicht verloren geht: Muße. Wer hierherkommt, darf sich treiben lassen – von einem Dorf zum nächsten, von einem Lichterglanz zum anderen.

Advent in Ebenau © Fuschlseeregion-Stadler

Mit der Zille dem Advent entgegen

Advent der Dörfer“ heißt die Einladung, die Vorweihnachtszeit in der Fuschlseeregion zu entdecken. Jeder Markt hat seinen eigenen Charakter. Gemeinsam sind ihnen die überschaubare Größe, gelebte Tradition und jene Herzlichkeit, die aus einem Ausflug eine kleine Auszeit macht. Einen besonders schönen Auftakt bietet der Adventmarkt "Klein & Fein" im Ortszentrum von Fuschl am See. Der Name gibt die Stimmung vor: gemütlich verweilen, handwerkliche Kostbarkeiten betrachten und bei Glühwein und Weihrauchduft allmählich in Weihnachtsstimmung kommen. So wird aus dem Marktbesuch eine Reise durch die kleinen, je eigenen Weihnachtswelten rund um den See.

Ein Juwel ist der exklusive Wintermarkt im Rosewood Schloss Fuschl mit edler Handwerkskunst, festlicher Beleuchtung und Kulinarik auf höchstem Niveau. An den Adventwochenenden verbindet eine romantische Zillenfahrt über den Fuschlsee den Wintermarkt mit dem Adventmarkt "Klein & Fein" im Ortszentrum von Fuschl am See – wohl die schönste Anreise zu einem Adventmarkt.

Lichterglanz unter alten Ästen

Auch die umliegenden Dörfer verführen zum Weiterziehen. In Faistenau bildet die tausendjährige Linde den Mittelpunkt des Adventgeschehens. Unter ihren Ästen werden Besucher Teil einer lebendigen Krippe; Kupferkessel und Feuerstellen tauchen den Dorfplatz in romantisches Licht. Beim "Advent unter der Linde" erhält die Vorfreude auf Weihnachten eine besonders anschauliche Gestalt. In Ebenau wiederum verwandeln Weihnachtsbäume und liebevoll dekorierte Hütten den Brunnengarten in eine märchenhafte Kulisse.

Rund um das Guggenthaler Kircherl vor den Toren Salzburgs gehören Feuerstellen, Musik, regionale Schmankerl und Kunsthandwerk seit mehr als 30 Jahren zum Advent. Wer den Zauber der Laternen sucht, wird in Hintersee fündig. Am 11. und 18. Dezember laden die Joseph-Mohr-Laternenwanderungen zu einem Adventerlebnis für die ganze Familie ein. Die Anmeldung erfolgt beim Tourismusverband unter Tel. 06226 8384. Ein schöner Anlass, zwischen Marktbesuchen einen anderen Zugang zur stillen Zeit zu finden.

Winterliche Auszeit im Hotel Seerose am Fuschlsee. © Hotel Seerose

Im Hotel Seerose wird der Adventausflug zur erholsamen Auszeit am Fuschlsee

Für alle, die aus dem Adventausflug einen kleinen Urlaub machen möchten, lädt das Hotel Seerose zum Bleiben ein. Direkt am Ufer des Fuschlsees führt die Gastgeberfamilie Schocher ihr Vier-Sterne-Haus mit persönlicher Betreuung und familiärer Gastfreundschaft. Nach den Eindrücken auf den Märkten ist es ein schöner Gedanke, am Wasser anzukommen und den Abend ohne Eile zu genießen. Die Seerose gibt diesem Wunsch einen passenden Rahmen: mit Ruhe am See, einem eigenen Wellnessbereich und einer Küche, die ihre Region auf den Teller bringt. Auch im Zimmer bleibt die Landschaft gegenwärtig.

Alle Zimmer verfügen über einen privaten Balkon und bieten je nach Lage Ausblicke auf den Fuschlsee oder die umliegende Bergwelt. Besonders reizvoll sind die Seeblick-Zimmer. Hier lässt man am besten den Blick über den See schweifen, während der Urlaub für einen Moment ganz ohne Programm auskommt. Zwischen den Ausflügen zu den Adventmärkten wird das eigene Zimmer damit zum Rückzugsort – für eine Pause, ein gutes Buch oder einfach die Freude an der Aussicht. Wer den Blick in Richtung Schloss Fuschl bevorzugt, kann ein Schlossblickzimmer mit zwei Balkonen wählen. Rund 30 Quadratmeter, eine zusätzliche Einzelschlafcouch und Platz für ein weiteres Zustellbett machen diese Kategorie auch für Familien mit bis zu zwei Kindern interessant.

Badegenuss mit Seepanorama: Im warmen Wasser schwimmen, den winterlichen Fuschlsee im Blick. © Hotel Seerose

Wohltuende Wärme und entspannte Stunden mit Panoramablick

Wärme nach den Stunden im Freien verspricht der Wellnessbereich, der ausschließlich den Hotelgästen zur Verfügung steht. Zur Wahl stehen eine finnische Sauna mit 90 Grad, eine Bio-Kräutersauna, eine Infrarotsauna und eine Physiotherm-Infrarotkabine. Anschließend lädt der Ruhebereich mit Außenterrasse zum Ausspannen ein. Besonders schön setzt das beheizte Panorama-Hallenbad die Lage des Hauses in Szene: Beim Schwimmen öffnet sich der Blick auf den Fuschlsee, beinahe entsteht das Gefühl, direkt in den See hineinzuschwimmen.

So bleibt das Wasser auch im Advent ein Urlaubserlebnis, ganz unabhängig davon, ob draußen die Sonne scheint. Für den Besuch von Pool und Sauna steht während des Aufenthalts eine persönliche Badetasche mit Saunatüchern und Badeslippern bereit. Bademäntel sind an der Rezeption erhältlich. Wer sich zusätzlich verwöhnen lassen möchte, kann im Hotel eine Massage genießen. Veronika Mösenbichler-Sigl arbeitet seit 30 Jahren als diplomierte Massage-Therapeutin. Zum Angebot gehören Wellnessmassagen, Rosenölmassagen und Anwendungen mit heißen Steinen. Zeit für eine wohltuende Pause.

Die Region auf dem Teller

Auch kulinarisch bleibt die Seerose ihrer Umgebung verbunden. Im À-la-carte-Restaurant steht regionale, saisonale Wirtshausküche im Mittelpunkt. Hochwertige Produkte aus der Region, Frische und authentischer Geschmack prägen das Angebot; dazu kommt der direkte Blick auf den Fuschlsee. Bei der Genießer-Halbpension gehört ein fünfgängiges Abendmenü mit Salatbuffet dazu. Beim Hauptgang stehen jeweils eine Fleisch-, eine Fisch- und eine vegetarische Variante zur Wahl. Schon das Frühstück setzt auf frische regionale Produkte und hochwertige Spezialitäten. So beginnt der nächste Adventtag genussvoll – und mit der Aussicht auf neue Entdeckungen rund um den See. Wer mindestens drei Nächte bleibt, erhält zudem die Salzkammergut Wintercard mit Preisvorteilen und Ermäßigungen für Aktivitäten in der Region. Ein feines Extra.