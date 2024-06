MMA-Star macht Heiratsantrag nach Niederlage - kassiert Korb

Lukas Bukovaz, ein bekannter tschechischer MMA-Kämpfer, erlebte ein schicksalhaftes Wochenende.

Zuerst verlor er seinen Kampf beim Turnier Clash of the Stars, und kurz danach musste er auch eine bittere persönliche Niederlage einstecken.

Doppelte Niederlage für MMA-Kämpfer

Lukas Bukovaz, der auf Instagram 17.000 Follower hat, trat am vergangenen Wochenende beim Turnier Clash of the Stars an. Vor einer beeindruckenden Menge von 20.000 Zuschauern musste er jedoch eine Niederlage hinnehmen. Doch damit nicht genug, stand ihm kurz darauf ein weiterer emotionaler Schlag bevor.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans ???? pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y — Happy Punch (@HappyPunch) June 23, 2024

Nach dem Kampf kniete Bukovaz vor seiner Partnerin nieder und machte ihr einen Heiratsantrag. Ihre Antwort war jedoch alles andere als erfreulich.

Vor den Augen tausender Zuschauer erklärte sie: „Aufgrund all dessen, was passiert ist, werde ich dich nicht heiraten, du hast mich mit einer anderen Frau betrogen.“ Das Publikum reagierte mit Buhrufen, und die Situation eskalierte, als jemand aus der Menge versuchte, Wasser auf die Frau zu werfen. Erst die Sicherheitskräfte konnten die Ordnung wiederherstellen.

Die Vorwürfe

Bukovaz' Freundin führte weiter aus, dass er sie mit einer bekannten tschechischen Pornodarstellerin betrogen habe. Dieser Vorwurf schockierte die Anwesenden. Bukovaz bestritt jedoch diese Anschuldigungen später auf seinem Instagram-Profil in einem Video.

Reaktionen in den sozialen Medien

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Viele Nutzer drückten ihr Mitgefühl für Bukovaz aus, während andere die Situation humorvoll kommentierten. Ein Nutzer schrieb: „Es tut mir leid für diesen Typen.“ Ein anderer bemerkte scherzhaft: „Zwei Niederlagen in zwei Minuten. Hart für Broski.“