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10 Wochen vor Weihnachten

Erster Christkindlmarkt sperrt jetzt schon auf

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Verschneiter Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bayreuth bei abendlicher Dämmerung.
© Getty Images/iStockphoto
Weihnachtsfans kommen bereits im Oktober auf ihre Kosten.
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Noch sind es zwei Monate bis Weihnachten, doch in Deutschland gibt es bereits Glühwein und winterliche Hüttenstimmung. In Bayreuth hat das sogenannte Winterdorf schon am 15. Oktober seine Pforten geöffnet. Damit beginnt die Saison für Weihnachtsfans besonders früh. Auch in Österreich laufen die Vorbereitungen für die Adventmärkte auf Hochtouren – die ersten großen Standorte öffnen bereits Anfang November.

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Seit 2004 verwandelt sich der Marktplatz vor dem Alten Schloss in Bayreuth in eine winterliche Hüttenlandschaft. Die Betreiber bezeichnen die Veranstaltung als "erstes Winterdorf Deutschlands". Der frühe Start scheint sich zu lohnen: Nach Angaben der örtlichen Tourismusverantwortlichen kommen jedes Jahr rund 120.000 Besucher. Geöffnet ist bis zum 31. Dezember täglich von 11 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Wiener Rathausplatz mit bunten Lichtern, Schmuckständen und festlicher Stimmung.
Der Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet am 13.11. © Getty Images

Ab 6. November in Wien

In Österreich beginnt die Weihnachtsmarktsaison Anfang November. Zu den ersten großen Märkten zählen jene in Wien. Der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn und das Weihnachtsdorf am Stephansplatz öffnen am 6. November 2026. Der berühmte Christkindlmarkt am Rathausplatz folgt am 13. November. Auch zahlreiche weitere Adventmärkte in Wien und den Landeshauptstädten öffnen schon im November.

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