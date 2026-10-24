Zeitumstellung: Heute werden die Uhren zurückgedreht

Jetzt kommt die Winterzeit: Wann die Uhren umgestellt werden und woran du denken musst.

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Es ist eine Frage, die viele sich immer wieder aufs Neue stellen: Werden die Uhren jetzt vor- oder zurückgestellt. In der Nacht von Samstag, 24. auf Sonntag, 25. Oktober stellten wir auf Winterzeit um - das heißt wir drehen die Uhren um eine Stunde zurück. Was vorher 8 Uhr war ist dann 7 Uhr.

Die meisten verschlafen das Ereignis

Genau genommen werden die Uhren noch früher umgestellt. Um 3 Uhr drehen wir die Zeit auf 2 Uhr früh. Zu dieser Uhrzeit schlafen die meisten Menschen tief und fest und verpassen das Ereignis. Das macht aber nichts - es gibt ohnehin nichts zu sehen.

Welche Uhren musst du umstellen?

Früher war das Vor- oder Zurückdrehen der Uhren ziemlich aufwendig. Man musste durchs ganze Haus gehen und jede Uhr manuell umstellen. Meistens hat man dabei irgendeine Uhr vergessen und sich später gewundert, warum sie die falsche Zeit anzeigt. Heutzutage gibt es gar nicht mehr viel zu tun, denn die meisten Uhren stellen sich von ganz alleine um.

Die meisten Smartphones erledigen das beispielsweise selbst. Du musst nur darauf achten, dass du die richtigen Einstellungen hast. Wie du das überprüfst, erklären wir hier! Auch Smartwatches, PCs, Tablets und Co. schaffen die Umstellung in der Regel ohne dein Eingreifen.

Da musst du ran

Es gibt aber auch im Jahr 2026 noch Geräte, die du manuell umstellen musst. Das gilt für viele Küchengeräte wie die Mikrowelle und das Backrohr, manche Armbanduhren oder Wecker. Vor allem bei Letzteren solltest du unbedingt darauf schauen, dass sie die richtige Zeit anzeigen.