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Zeitumstellung

Das musst du machen, damit dein Handy sich automatisch umstellt

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Nicht alle Handys stellen sich von selbst eine Stunde zurück: Dieses Setting musst du checken, damit es klappt.
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In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. auf 25. Oktober) werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Das heißt: Um 3 Uhr früh springt die Zeit auf 2 Uhr zurück. Die meisten modernen Uhren schaffen das ohne unsere Hilfe. Aber es gibt ein paar Ausnahmen wie das Backrohr des Herdes.

Wie ist das mit dem Handy?

Bei den meisten Smartphones klappt die Zeitumstellung von alleine. Wenn wir in der Früh aufstehen, wird uns bereits die richtige Uhrzeit angezeigt. Aber nur, wenn deine Handy-Einstellungen auch stimmen.

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Der Handy-Check

Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du die Einstellungen deines Smartphones rechtzeitig checken. Nur wenn du "automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung" ausgewählt hast, passiert es auch. Sonst musst du die Uhrzeit automatisch anpassen.

Auf Android-Geräten findest du diese Option unter "Datum und Uhrzeit", von da geht es weiter zu "Automatische Datum/Uhrzeit" - das musst du jetzt aktivieren.

Auf dem iPhone gehe zu "Allgemein", dann zu "Datum & Uhrzeit" und aktiviere "Automatisch einstellen", indem du auf den Regler tippst.

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