Zeitumstellung: Das wissen die Wenigsten

Die Google-Anfragen zur Zeitumstellung: Die häufigsten Fragen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 25. Oktober drehen wir die Uhren zurück. Das heißt, um 3.00 Uhr werden unsere Uhren wieder auf 2.00 Uhr gedreht. So weit, so einfach. Das Beste: Im Zeitalter von Handys, Smartwatches und Funkuhren müssen wir uns kaum noch die Mühe machen, selbst Hand anzulegen. Die meisten Uhren springen von alleine eine Stunde nach hinten. Wenn wir in der Früh aufstehen, sehen wir schon die richtige Uhrzeit.

Die größten Baustellen der Zeitumstellung

Bei den Geräten, die man noch manuell umstellen muss, haben dafür umso mehr Menschen Schwierigkeiten. Klar, je weniger wir unsere Uhren selbst stellen, umso schwerer fällt es uns. Deswegen überrascht es nicht, dass viele auf Google nach Hilfe suchen. Der europäische Online-Marktplatz Wristler, eine Plattform für Uhrenliebhaber und Sammler, hat ein Jahr das Google-Suchverhalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewertet und dabei festgestellt, dass die größte Baustelle die Küche ist.

Backrohr an erster Stelle

Die häufigsten Suchanfragen zum Umstellen der Uhren. © wristler.eu

Am häufigsten wollten die Menschen wissen, wie man Backrohr und Herd umstellt: 90.500-mal wurde danach gefragt. Auf Platz zwei steht - mit großem Abstand - die Armbanduhr mit 23.900 Anfragen, gefolgt vom Auto und der Mikrowelle.

Die Zahlen aus Österreich

Schaut man sich die Auswertung aus Österreich an, gibt es kaum Unterschiede: Backofen und Herd (7.200 Suchanfragen) führt vor Armbanduhr (2.400 Suchanfragen).

Bei den Backofen-Marken wurde am öftesten nach Hilfe zu einem Bosch-Gerät gesucht, auch AEG und Neff stellen viele Nutzer:innen vor Fragen zur Zeitumstellung.

Österreicher:innen gut informiert

© wristler.eu

Wristler ist auch der Frage nachgegangen, welche Länder am besten informiert sind. Dabei zeigt sich: In Italien gibt es die meisten Fragen zur Zeitumstellung. Die Österreicher:innen stehen im Ranking auf Platz neun und sind damit deutlich besser informiert als viele andere Nationen.

Überraschend wenig Suchanfragen gibt es übrigens zur Abschaffung der Zeitumstellung. Wahrscheinlich sind die meisten Menschen des Themas leid. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ein Ergebnis gibt es immer noch nicht.