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Vater dabei

Mit 176 km/h: L17-Raser bei Ausbildungsfahrt erwischt

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Sowohl der Vater als auch der jugendliche Raser selbst werden angezeigt.
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Ein L17-Anwärter im Alter von 16 Jahren war am Sonntag auf der Südautobahn in Niederösterreich viel zu schnell unterwegs. Statt der erlaubten 130 km/h zeigte der Tacho satte 176 km/h an. Mit im Auto saß sein Vater, der den Jugendlichen bei der Fahrt begleiten sollte.

46 km/h über dem Limit

Gestoppt wurde der steirische Teenager im Bereich Breitenau im Bezirk Neunkirchen. Der Jugendliche stammt aus dem Bezirk Murtal und absolvierte gerade eine Ausbildungsfahrt für seinen L17-Führerschein. Damit lag er um 46 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Gerade bei solchen Lernfahrten ist besondere Vorsicht gefragt, denn junge Lenker sollten ihre Erfahrung mit genau diesen Fahrten erst sammeln.

Anzeigen für Vater und Sohn

Die Fahrt hat nun Konsequenzen: Laut Polizei werden sowohl der 16-Jährige als auch sein Vater bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

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