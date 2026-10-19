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Gruselgarten

Gänsehaut im Tropenhaus mit Hexen, Zombies & Co.

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Halloween-Dekoration mit Mumie, leuchtenden roten Augen und Grabsteinen im Gruselgarten.
© Dumbapark
Schaurig-schön statt ur-gemütlich: Im Dumba Park in Tattendorf gibt es von 23. Oktober bis 2. November ein Halloween-Special der besonderen Art. 
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Wer in den Herbstferien Nervenkitzel sucht, kommt im Dumba Park in Tattendorf voll auf seine Kosten. Zwischen tropischen Pflanzen lauern gespenstische Figuren, Skelette und unheimliches Getier. Statt wie sonst üblich gemütlich durch das Gewächshaus zu spazieren, schlendern Besucher durch einen schaurigen Gruselgarten. Spezielle Lichteffekte und geheimnisvolle Gruselboxen sorgen für zusätzliche Gänsehaut.

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Hinter der neuen Attraktion steckt Entertainmentkünstler Christoph Rahofer, der nach dem Erfolg des Vorjahresprogramms "Alice im Dumba Park" nun auf schaurige Unterhaltung setzt. Das Angebot soll Familien und besonders jüngere Besucher ansprechen. Ein Geisterglücksrad verspricht zusätzliche Spannung. Laut Veranstalter ist der Gruselgarten der erste und größte seiner Art in Niederösterreich mit Tropenhaus-Atmosphäre.

Skelett mit leuchtenden Augen sitzt im bunt beleuchteten Gruselgarten im Dumbapark.
Der Gruselgarten im Dumbapark. © Dumbapark

Der Gruselgarten ist wetterunabhängig und wird laut Betreiber mit einem eigenen Biomasse-Heizwerk und Wasserkraft betrieben. Geöffnet ist von 23. Oktober bis 2. November täglich von 10 bis 18 Uhr. An Halloween selbst gelten verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es um 10 Euro vor Ort sowie auf www.dumbapark.at.

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