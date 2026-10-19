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Zeuge griff ein

Teenies nach Raub an Pensionisten in U-Haft

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Sie baten ihn um 50 Cent und entrissen dem 79-Jährigen dann die Geldbörse.
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Dreister Überfall in Innsbruck: Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sollen am Sonntag einen 79-jährigen Pensionisten bei der Innpromenade im Stadtteil Reichenau bestohlen haben. Zunächst baten sie den Mann um 50 Cent. Als er seine Geldbörse hervorholte, sollen sie ihm die Geldtasche entrissen und die Flucht ergriffen haben.

Zeuge greift ein, Polizeihunde helfen

Ein Augenzeuge (22) beobachtete die Tat und konnte die Verdächtigen zunächst festhalten. Die beiden rissen sich jedoch los und liefen davon. Wenig später wurden sie von der Polizei gefasst. Polizeihunde konnten die gestohlene Geldbörse aufspüren – allerdings war sie leer. Dem 79-Jährigen entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

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Nach den Einvernahmen wurde über beide Jugendlichen Untersuchungshaft verhängt. Der 17-Jährige ist ein Türke, die Staatsangehörigkeit des 16-Jährigen war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

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