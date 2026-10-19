Kampfjets eskortierten AUA-Flieger

Die Maschine ist laut Ö3 mittlerweile in Wien angekommen.

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Sofia/Wien/Tel Aviv. Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Drohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, bestätigte das Unternehmen auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Wie Ö3 in der Nacht auf Montag berichtete, ist das Flugzeug mittlerweile in Wien angekommen. Das Flugzeug sei vor einer guten halben Stunde gelandet, meldete das ORF-Radio in den Nachrichten um 4.00 Uhr.

"Das betroffene Flugzeug - ein Airbus A320 - wird nunmehr entsprechend durchsucht", hatte es in der Mitteilung der AUA am späten Sonntagabend geheißen. Die Sicherheit der Fluggäste und Crews habe stets oberste Priorität.

Eine Drohung habe die Zwischenlandung notwendig gemacht, teilte die Airline mit. Nähere Informationen gab es vorerst nicht. Das Flugzeug sei sicher in Sofia gelandet. "An Bord waren 51 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Die Fluggäste werden nach der erfolgten Untersuchung des Flugzeugs auf eine rasche Alternativverbindung umgebucht."

Wie die israelische Zeitung "Haaretz" meldete, soll es um eine "mutmaßliche Bombendrohung" gehandelt haben. Die AUA soll von einem österreichischen Staatsbürger, der sich nicht an Bord des Flugzeugs befand, eine dementsprechende Warnung erhalten haben, berichtete das Blatt. Bereits am Dienstag waren laut "Jerusalem Post" zwei Flüge der US-amerikanischen Delta Air Lines von Bombendrohungen betroffen, welche sich aber als Fehlalarme herausstellten.

MiG-29 zur Begleitung der AUA-Maschine losgeschickt

AFP meldete, dass nach Angaben von Flightradar24 das Flugzeug gegen 21.10 Uhr in den rumänischen Luftraum eingetreten war, bevor es nach Süden abdrehte und zurück in Richtung Bulgarien flog, um dann in Sofia zu landen. Laut der Flugdatenplattform ADS-B Exchange gab das Flugzeug zur gleichen Zeit ein Notsignal ab. Nach Angaben des bulgarischen Verkehrsministeriums schickte die Luftwaffe des Landes einen Kampfflieger vom Typ MiG-29 zur Begleitung der AUA-Linienmaschine los.

Laut dem Verkehrsministerium in Sofia wurde ein Krisenstab eingerichtet. Die zuständigen Behörden hätten eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Kapitän einer Flydubai-Maschine mit Rettungsaxt attackiert

Ende vergangenen Monats hatte der Co-Pilot einer Flydubai-Maschine auf dem Flug von Dubai nach Tel Aviv den Flugkapitän der Maschine mit einer Rettungsaxt angegriffen. Passagiere konnten den Angreifer überwältigen, eine an Bord mitreisende zweite Cockpit-Crew landete die Maschine mit 166 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern sicher in Saudi-Arabien. Nach Angaben der emiratischen Ermittler wollte der aus dem Oman stammende Angreifer einen Selbstmordanschlag auf den Flughafen Tel Aviv verüben. Der Verdächtige befindet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Haft.

Anfang vergangener Woche hatte ein von der griechischen Insel Korfu kommendes Linienflugzeug versehentlich den Code 7500 gesendet, der auf eine Flugzeugentführung hinweist. Zudem war der Pilot zeitweise über Funk nicht erreichbar. Daraufhin begleiteten vorsorglich zwei Militärflugzeuge der Bundeswehr die Linienmaschine auf ihrem Weg zum Flughafen Nürnberg. Eine Überprüfung nach der sicheren Landung ergab laut Polizei keine Gefahr.