Bauernregeln prophezeien einen Horror-Winter

Machen die nächsten Tage Hoffnung auf Schnee zu Weihnachten oder droht ein eisiger Winter? Alte Bauernregeln liefern dazu überraschende Prognosen.

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Der Oktober geht in seine letzte Phase, der Winter rückt näher. Laut traditionellen Bauernregeln könnten mehrere Tage zwischen dem 18. und 26. Oktober Hinweise auf die kommenden Monate geben. Doch was ist dran an den alten Wetterweisheiten?

Milde Tage, eisiger Winter?

Den Anfang macht der 18. Oktober, der Lukastag. Eine überlieferte Bauernregel besagt: "Ist Sankt Lukas mild und warm, folgt ein Winter, dass Gott erbarm." Ein besonders freundlicher Herbsttag soll demnach einen strengen Winter ankündigen. Für die Landwirtschaft gab es rund um diesen Tag noch eine weitere Weisheit: "Wer an Lukas Roggen streut, es im Jahr darauf nicht bereut."

Droht ein schneearmes Weihnachten?

© Getty Images

Am 20. Oktober folgt der Ursulatag. Auch für diesen Tag gibt es eine Bauernregel, die sich mit dem Weihnachtswetter beschäftigt: "Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein." Sonniges Wetter soll demnach auf wenig Schnee rund um Weihnachten hindeuten. Eine andere Regel klingt hingegen nach einem baldigen Wintereinbruch: "Sankt Ursula will uns sagen, bald könnt das Feld Schnee tragen."

Erste Kälte schon im Oktober?

Auch der 21. Oktober, der Severinstag, gilt als Lostag. "Wenn’s Sankt Severin gefällt, so bringt er mit die erste Kält‘", lautet die überlieferte Weisheit. Am 23. Oktober folgt der Krispinstag. Die Bauernregel "Mit Krispin sind alle Fliegen hin" steht sinnbildlich für das Ende der warmen Jahreszeit und sinkende Temperaturen.

Warmer Nationalfeiertag, kalter Januar?

Besonders spannend wird es am 26. Oktober. Für den Albinstag heißt es: "Warmer Sankt Albin bringt fürwahr stets einen kalten Januar." Ein ungewöhnlich warmer Tag soll demnach einen frostigen Jahresbeginn ankündigen.

Was die Bauernregeln wirklich verraten

Ob eisiger Jänner, erste Kälte oder wenig Schnee zu Weihnachten: Die alten Bauernregeln zeichnen ein wechselhaftes Bild vom kommenden Winter. Besonders auffällig ist dabei, dass ausgerechnet warme Oktobertage laut Volksmund einen kalten Jahresbeginn ankündigen sollen. Ob sich diese Vorhersagen tatsächlich bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Wissenschaftlich belegt sind die Zusammenhänge nicht – trotzdem sorgen die überlieferten Wetterweisheiten jedes Jahr aufs Neue für Spannung.