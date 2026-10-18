Vater nimmt Kind (3) ohne Helm auf Moped-Tour mit

Ein 32-Jähriger war in Wels mit seinem kleinen Sohn auf einem Motorfahrrad unterwegs. Der Bub saß ungesichert auf dem Rahmen – beide ohne Helm.

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Am Sonntagnachmittag, dem 18. Oktober 2026, wurden Polizisten in Wels auf eine gefährliche Fahrt aufmerksam. Mehrere Passanten meldeten gegen 15.45 Uhr ein Motorfahrrad, das auf der Bauernstraße auf einem Geh- und Radweg unterwegs war. Dort herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Fußgänger- und Fahrradverkehr.

Die Beamten hielten den Lenker zu einer Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass der 32-Jährige seinen erst dreijährigen Sohn vor sich auf dem Rahmen sitzen hatte.

Vater wollte seinem Sohn "nur Spaß" machen

Besonders gefährlich: Laut Polizei war das Kind völlig ungesichert. Weder der Vater noch der Bub trugen einen Helm.

Auf die riskante Fahrt angesprochen, erklärte der Welser den Beamten, er habe seinem Sohn lediglich einen "Spaß" machen wollen. Einsicht zeigte der Mann laut Polizei offenbar nicht.

Die Polizei erstattete Anzeige gegen den 32-Jährigen.