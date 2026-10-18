oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Aus "Spaß"

Vater nimmt Kind (3) ohne Helm auf Moped-Tour mit

OR
von
© Getty Images/Westend61
Ein 32-Jähriger war in Wels mit seinem kleinen Sohn auf einem Motorfahrrad unterwegs. Der Bub saß ungesichert auf dem Rahmen – beide ohne Helm.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Sonntagnachmittag, dem 18. Oktober 2026, wurden Polizisten in Wels auf eine gefährliche Fahrt aufmerksam. Mehrere Passanten meldeten gegen 15.45 Uhr ein Motorfahrrad, das auf der Bauernstraße auf einem Geh- und Radweg unterwegs war. Dort herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Fußgänger- und Fahrradverkehr.

Die Beamten hielten den Lenker zu einer Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass der 32-Jährige seinen erst dreijährigen Sohn vor sich auf dem Rahmen sitzen hatte.

Auch interessant

Studenten-Proteste wegen 10%-Budget-Kürzung

KI-Gigant verschenkt fünf Prozent seiner Aktien

Kaia Gerber trauert um Bruder Presley

Vater wollte seinem Sohn "nur Spaß" machen

Besonders gefährlich: Laut Polizei war das Kind völlig ungesichert. Weder der Vater noch der Bub trugen einen Helm.

Auf die riskante Fahrt angesprochen, erklärte der Welser den Beamten, er habe seinem Sohn lediglich einen "Spaß" machen wollen. Einsicht zeigte der Mann laut Polizei offenbar nicht.

Die Polizei erstattete Anzeige gegen den 32-Jährigen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Räuber überfiel Pensionist (81) in Favoriten

Bomben-Drohung auf AUA-Flug

Frontal-Crash in Kitzbühel: Mehrere Verletzte

Teichtmeister seit Monaten auf freiem Fuß

DIESER Winterreifen-Irrtum kann teuer werden

Millionen-Coup vereitelt: Polizei fasste Rip-Deal-Bande

Vater nimmt Kind (3) ohne Helm auf Moped-Tour mit

Streit um Geld: Türke bedrohte Opfer mit Messer

Bub (5) läuft auf Straße: Von Auto erfasst

Streit mit Taxler: Wiener zückte Waffe