Kaia Gerber trauert um Bruder Presley

Nach dem Tod ihres Bruders Presley Gerber meldet sich Kaia Gerber mit einem emotionalen Brief zu Wort. Die 25-Jährige erinnert an ihre gemeinsame Kindheit und findet schmerzerfüllte Worte für ihren Verlust

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Das Model veröffentlichte am Sonntag auf Instagram einen langen Brief an ihren verstorbenen Bruder. Dazu teilte sie alte Kinderfotos und Videos, die die beiden gemeinsam zeigen. Sie kämpfe damit, ihre Trauer überhaupt in Worte zu fassen, schrieb Kaia.

Presley sei für sie Beschützer und bester Freund gewesen. Seine Schwester zu sein, habe immer zu den Dingen gehört, auf die sie besonders stolz war. Selbst wenn andere grausam zu ihm gewesen seien, habe er sich seine Freundlichkeit bewahrt.

Erinnerung an einen schmerzhaften Moment

Besonders bewegend schilderte Kaia eine Erinnerung aus ihrer Kindheit. Als sie sich als kleines Mädchen nicht traute, Ohrlöcher stechen zu lassen, ging Presley zuerst. Er nahm ihr damals die Angst.

Nach seinem Tod bekam diese Erinnerung eine tragische Bedeutung. Als sie den Ohrring in der Hand hielt, der aus Presleys Körper entfernt worden war, habe sie nur daran denken können, dass er ihm gehörte. "Du bist immer zuerst gegangen", schrieb sie sinngemäß. "Und ich wünschte verdammt noch mal, du wärst dieses Mal nicht zuerst gegangen."

Zum Schluss bezeichnete Kaia ihren Bruder als die eine große Liebe ihres Lebens. Sie sei mit Liebe zu ihm geboren worden und werde ihn bis zu ihrem Tod lieben.

Auch Cindy Crawford nimmt Abschied

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Kurz zuvor hatte bereits Mutter Cindy Crawford ihrem verstorbenen Sohn auf Instagram gedacht. Sie erinnerte an ihn als eine wunderschöne Seele und bedankte sich für die vielen Beileidsbekundungen und die Unterstützung.

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Presley war am 20. September in einer Reha-Einrichtung in Santa Monica leblos aufgefunden worden – nur wenige Stunden, nachdem er dort eingecheckt hatte. Die Polizei untersucht den Fall wegen des Verdachts auf eine Überdosis. Hinweise auf Fremdverschulden werden laut bisherigen Berichten nicht vermutet.

Die offizielle Todesursache ist weiterhin nicht abschließend geklärt.