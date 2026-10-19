Fahrerflucht: Roter Opel fährt Fußgänger nieder

Das Unfallopfer wurde auf dem Zebrastreifen erfasst.

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Schock-Unfall in Klagenfurt: Ein 46-jähriger Fußgänger ist am Sonntagabend von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Lenker ließ den Mann auf der Straße zurück und flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher.

Spiegel und Autoteile sichergestellt

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 19.06 Uhr an der Kreuzung Völkermarkter Straße und Anna-Gröger-Straße. Der Klagenfurter überquerte gerade auf einem Schutzweg die Fahrbahn, als ihn ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem roten Opel Karl erfasste und zu Boden schleuderte.

Statt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, raste der Lenker stadtauswärts davon. Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Unfallort fanden Ermittler Fahrzeugteile, darunter einen Seitenspiegel. Bei dem gesuchten Wagen dürfte es sich um einen roten Opel Karl handeln.

Polizei bittet um Hinweise

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den flüchtigen Fahrer ausfindig zu machen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum roten Opel Karl machen kann, wird gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion zu melden. Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Notrufnummer 133 entgegen.