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Großeinsatz

Tödlicher Zimmerbrand: Bewohnerin stirbt in Küche

Marlene Kovacs
von
© Berufsfeuerwehr Graz
Nachbarn bemerkten den Rauch und schlugen Alarm.
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Tragisches Ende eines Wohnungsbrandes in Graz: Eine Frau ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Feuer in der Austeingasse ums Leben gekommen. Der Brand brach in einer Erdgeschoßwohnung aus. Gegen 3.30 Uhr bemerkten Nachbarn, dass Rauch durch ein Fenster in den Innenhof drang und bereits in die darüberliegende Wohnung zog.

Feuerwehr fand leblose Bewohnerin

Die Berufsfeuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an. Weil die Wohnungstür verschlossen war, mussten die Feuerwehrleute sie gewaltsam öffnen. In der Küche entdeckten sie die leblose Bewohnerin. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt.

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Warnmelder können Leben retten

Der tragische Vorfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich Rauch in den eigenen vier Wänden werden kann. Rauchwarnmelder an der Decke können im Ernstfall entscheidende Minuten verschaffen und Menschen rechtzeitig alarmieren. Die Feuerwehr appelliert daher an Wohnungsbesitzer, ihre Räume mit entsprechenden Geräten nachzurüsten. Denn bei einem Brand zählt jede Sekunde.

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