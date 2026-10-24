Herbstferien: Was machen wir mit den Kindern?

Endlich Ferien! Aber was tun? Kleine Abende, spannende Ausstellungen und eine Runde Spaß für alle.

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Zumindest Schulkinder konnten es kaum erwarten: Die Herbstferien haben begonnen. Manche Eltern stehen jetzt aber vor der großen Frage: Was anstellen mit den Kindern und so viel Freizeit? Keine Sorge, es gibt genug zu erleben.

Minecraft erleben

Ein echtes Highlight für Kinder (fast) jeden Alters ist "Minecraft Experience Villager Rescue" in der METAStadt Wien. "Minecraft"-Fans können selbst in die Welt eintauchen, Blöcke zerstören und Ressourcen sammeln. Damit ihr lange Wartezeiten vermeidet, solltet ihr eure Tickets rechtzeitig online reservieren.

Kunst-Workshop

Kunstbegeisterte - und alle, die es noch werden wollen - können sich in der Wiener Albertina versuchen: Während der Ferien bietet das Museum im Rahmen des Ferienspiels Mal-Workshops für Kinder ab 6 Jahren an. Kosten: 6,50 Euro.

© Schlumpfwelt Traiskirchen / René Brunhölzl

Die Schlumpfwelt Traiskirchen hat gerade erst die Tore zu Schlumpfhausen geöffnet: Die neue Erlebniswelt in Niederösterreich ist die erste Family Entertainment Schlumpfwelt Europas und lässt Spiel, Spaß und Fantasie auf 4.000 Quadratmetern verschmelzen.

Eine Reise zu den Wikingern

In der Wiener Marx Halle wartet "Wikinger - ein immersives Erlebnis" auf junge Abenteurer:innen. Die Tour durch die Ausstellung ist wie eine Reise durch die sagenumwobene Welt der alten Wikinger und bringt den Besuchern diese spannende Zeit näher.

WIENXTRA Ferienspaß

Wie immer gibt es auch viele spannende Erlebnisse mit dem Herbstferienspiel von WIENXTRA. Das abwechslungsreiche Programm bietet für jeden etwas: von spannenden Experimenten aus Forschung und Technik über Schreibworkshops bis zum Filmdreh ist alles dabei. Auch auf den Robinsonspielplätzen gibt es ein kunterbuntes Herbstprogramm an der frischen Luft mit Bau-, Spiel- und Bastelaktionen.

Ab ins Museum

Neben Ferienspiel und Ausstellungen gibt es natürlich immer tolle Museen, die immer einen Besuch wert sind - vom Technischen Museum bis zum Naturhistorischen Museum oder dem Haus des Meeres in Wien bis zum Haus der Natur in Salzburg.

Wer sich lieber im Freien aufhält, könnte einen Ausflug in den Tiergarten Schönbrunn machen, die Wälder erkunden oder eine schöne Wanderung in Angriff nehmen.