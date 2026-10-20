Zeitumstellung: So stellst du die Uhr am Backrohr richtig um

Am Sonntag bekommen wir eine Stunde zurück. Während das Handy die Umstellung meist selbst erledigt, bleibt die Uhr am Backrohr gerne auf Sommerzeit stehen. Welche Tasten du drücken musst und warum die Glocke oft die falsche Wahl ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Blick aufs Handy: 9 Uhr. Ein Blick aufs Backrohr: schon 10 Uhr? Willkommen am Sonntag nach der Zeitumstellung! Während sich viele digitale Geräte automatisch anpassen, braucht die Küchenuhr häufig etwas Nachhilfe. Und dann beginnt das Rätsel, das wir alle sechs Monate aufs Neue lösen müssen: Welche Tastenkombination war das noch einmal?

In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit gilt wieder die Mitteleuropäische Zeit, auch Winterzeit genannt. Deine manuell einzustellenden Uhren müssen also eine Stunde zurück.

Tausende Suchanfragen zur Backrohr-Uhr

Wie viele Menschen an der Einstellung rätseln, zeigt eine Auswertung der Uhrenplattform Wristler: Im Oktober des Vorjahres wurde in Österreich rund 7.200 Mal danach gesucht, wie sich die Uhr an Backrohr oder Herd einstellen lässt. Bei Armbanduhren waren es rund 2.400 Suchanfragen.

Besonders häufig wurde nach dem Bosch-Backofen gesucht: 480 Suchanfragen entfielen darauf, gefolgt von Miele- und AEG-Herden mit jeweils 390. Die Zahlen verraten zwar nicht, wie viele Menschen die Umstellung vergessen. Sie zeigen aber: Die richtige Taste ist offenbar alles andere als selbsterklärend.

Bevor du loslegst: Uhrzeit und Timer unterscheiden

Die wichtigste Unterscheidung: Tageszeit, Kurzzeitwecker und Gardauer sind verschiedene Funktionen. Wer die Glocke auswählt, stellt häufig nur einen Countdown ein. Für die tatsächliche Uhrzeit brauchst du die entsprechende Uhrfunktion oder den Menüpunkt "Uhrzeit" beziehungsweise "Tageszeit".

Bei vielen Modellen lässt sich diese nur ändern, wenn kein Backprogramm läuft. Beende daher zuerst den Betrieb und stelle den Funktionswähler auf "Aus" beziehungsweise "0". Je nach Gerät dürfen auch keine anderen Zeitfunktionen aktiv sein.

© Getty Images

So funktionieren die verschiedenen Bedienfelder

Eine Tastenkombination für alle Backrohre gibt es nicht – selbst innerhalb einer Marke unterscheiden sich die Modelle. Diese Varianten helfen dir bei der Orientierung:

1. Mit Uhrtaste und Plus-/Minus-Tasten

Bei entsprechend ausgestatteten Bosch-Modellen drückst du die Taste für die Zeitfunktionen so oft, bis die Uhrzeit ausgewählt ist beziehungsweise das Uhrsymbol leuchtet. Anschließend stellst du die Anzeige mit Plus und Minus um eine Stunde zurück. Je nach Modell bestätigst du erneut mit der Uhrtaste oder wartest, bis die Änderung automatisch übernommen wird. Die genaue Anzahl der Tastendrücke steht in der Anleitung.

Ähnlich funktioniert es bei Neff-Modellen mit Uhr- und Pfeiltasten: Hier passt du die ausgewählte Uhrzeit über die Pfeiltasten an. Nach wenigen Sekunden übernimmt das Gerät die Änderung automatisch.

2. Mit Uhrtaste und Drehregler

Bei manchen AEG-Modellen wählst du über die Uhrfunktion zunächst die Tageszeit aus. Blinkt die Stundenanzeige, stellst du sie mit dem Drehregler um eine Stunde zurück und bestätigst die Eingabe. Danach folgt die Minutenanzeige: Diese bleibt bei der Zeitumstellung gleich, muss aber gegebenenfalls ebenfalls bestätigt werden. Überraschend: Bei manchen Geräten übernimmt dabei der sonst für die Temperatur verwendete Drehknopf die Zeiteinstellung.

Auch entsprechend ausgestattete Samsung-Backrohre nutzen den Drehregler zur Zeiteinstellung. Um diese aufzurufen, hältst du zunächst die Uhrtaste etwa drei Sekunden gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt. Bei manchen Dual-Cook-Modellen ist dafür die Garzeit-Taste zuständig. Stunden und Minuten bestätigst du nach der Einstellung jeweils mit "OK".

3. Über das Einstellungsmenü

Hat dein Backrohr ein Menü, suchst du dort nach "Einstellungen" oder "Grundeinstellungen". Bei Miele-Modellen mit entsprechendem Menü führt der Weg über "Tageszeit" und "Einstellen". Dort passt du Stunden und Minuten an.

Bei Bosch-Geräten mit Bedienring kann die Uhrzeit ebenfalls in den Grundeinstellungen liegen und über den Ring geändert werden. Folge anschließend den Hinweisen zum Speichern auf dem Display.

Funktioniert nicht? Diese Nummer hilft dir weiter

Wenn die Anzeige nicht reagiert oder du immer wieder beim Timer landest, hilft die Anleitung für dein konkretes Modell. Zum Beispiel: Bei AEG findest du die dafür benötigte Produktnummer, die sogenannte PNC, am Typenschild im Rahmen der geöffneten Backofentür. Damit kannst du auf der Herstellerseite die passende Bedienungsanleitung aufrufen. Suche darin nach "Uhrfunktionen", "Tageszeit" oder "Uhrzeit einstellen".

Tipp: Fotografiere die richtige Tastenkombination oder speichere die betreffende Seite der Anleitung am Handy. Dann brauchst du bei der nächsten Zeitumstellung nur noch einen Blick darauf – und musst das kleine Küchenrätsel nicht wieder von vorne lösen.