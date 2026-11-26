Jedes Mal dasselbe Ärgernis: Kaum liegt das Backpapier auf dem Blech, rollt es sich schon wieder zusammen. Ein einfacher Trick soll das Problem lösen und dafür braucht es nicht einmal zusätzliche Küchenutensilien.

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Es könnte alles so schön sein: Der Keksteig ist fertig, die Ausstechformen liegen bereit und der Backofen ist vorgeheizt. Doch dann beginnt der Kampf mit dem Backpapier. Statt brav auf dem Blech liegen zu bleiben, rollen sich die Ecken immer wieder nach oben. Damit ist jetzt Schluss. Ein genial einfacher Trick löst das Problem in Sekundenschnelle.

Wenn das Backpapier macht, was es will

Wer kennt das nicht? Mit einer Hand wird das Papier festgehalten, während die andere versucht, die ersten Kekse darauf zu platzieren. Besonders ärgerlich wird es, wenn der Teig verrutscht oder das Papier beim Beladen ständig zusammenklappt. Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit kann man auf solche kleinen Küchenkatastrophen gut verzichten.



Backpapier wird auf Rollen gelagert und behält deshalb häufig eine gewisse Krümmung bei. Legt man es auf ein flaches Backblech, möchte es immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückspringen. Zum Glück gibt es dafür einen erstaunlich einfachen Trick.

Der geniale Backpapier-Trick: Einfach zusammenknüllen

Backpapier © Getty Images

Die Lösung klingt zunächst ungewöhnlich, ist aber kinderleicht: Backpapier vor dem Auslegen einfach kräftig zusammenknüllen. So funktioniert der Trick:

Zunächst einen ausreichend großen Bogen Backpapier von der Rolle abschneiden. Das Papier mit beiden Händen zu einer lockeren Kugel zusammenknüllen. Anschließend wieder vorsichtig auseinanderfalten. Den zerknitterten Bogen auf dem Backblech ausbreiten und glattstreichen.

Durch das Zusammenknüllen verliert das Papier seine ursprüngliche Rollspannung. Es wird geschmeidiger und lässt sich deutlich leichter auf dem Backblech verteilen. Zwar sieht es danach nicht mehr perfekt glatt aus, dafür bleibt es wesentlich besser liegen.

Noch ein Tipp für die Weihnachtsbäckerei

Wer dem Backpapier zusätzlichen Halt geben möchte, kann das Backblech vor dem Auslegen mit ein paar Tropfen Wasser leicht befeuchten. Das Papier haftet dadurch besser an der Oberfläche. Wichtig ist allerdings: Das Wasser sparsam verwenden. Das Backpapier soll lediglich etwas Halt bekommen und nicht durchnässt werden.

Achtung beim Backen: Diese Temperatur solltest du beachten

Backpapier © Getty Images

So praktisch Backpapier auch ist, bei der Verwendung gibt es einige Dinge zu beachten. Experten weisen darauf hin, dass die angegebene Höchsttemperatur unbedingt eingehalten werden sollte. Bei herkömmlichem Backpapier liegt diese in der Regel bei 220 Grad Celsius. Wird das Papier zu heiß, kann es brüchig werden oder sich zersetzen. Außerdem sollte es nicht unnötig lange im vorgeheizten Backofen liegen.



Wer Backpapier mehrfach verwenden möchte, sollte außerdem darauf achten, dass es nicht stark verschmutzt, verfärbt oder beschädigt ist.