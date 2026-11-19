Heißluftfritteusen liegen voll im Trend. Doch braucht man wirklich ein zusätzliches Küchengerät oder reicht das herkömmliche Backrohr völlig aus? Wir zeigen dir die wichtigsten Vor- und Nachteile eines Airfryers.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Airfryer sind aus vielen Küchen kaum noch wegzudenken. Die Heißluftfritteusen versprechen knusprige Ergebnisse, eine unkomplizierte Zubereitung und weniger Fett als beim klassischen Frittieren. Mittlerweile gibt es sie in unzähligen Größen und Preisklassen, vom kompakten Modell für Singles bis zum großen Doppel-Airfryer für Familien.



Doch lohnt sich die Anschaffung tatsächlich? Schließlich nehmen die Geräte Platz weg und kosten je nach Modell durchaus einiges. Ob ein Airfryer eine sinnvolle Ergänzung für deine Küche ist, hängt vor allem davon ab, wie du kochst und welche Erwartungen du an das Gerät hast.

Die Vorteile eines Airfryers

. © Getty Images

1. Weniger Öl, trotzdem knusprige Ergebnisse



Einer der größten Vorteile: Für die Zubereitung benötigst du deutlich weniger Öl als bei einer klassischen Fritteuse. Viele Lebensmittel lassen sich sogar ganz ohne zusätzliches Fett zubereiten. Die heiße Luft sorgt dafür, dass die Oberfläche knusprig wird, während das Innere saftig bleibt.



2. Schnelle Zubereitung



Ein Airfryer muss häufig nicht oder nur kurz vorgeheizt werden. Durch den vergleichsweise kleinen Garraum kann die heiße Luft die Lebensmittel schnell erreichen. Dadurch sind manche Gerichte schneller fertig als im Backrohr.



3. Energie sparen bei kleinen Portionen



Ein weiterer Pluspunkt kann der Stromverbrauch sein. Wer nur eine kleine Portion zubereitet, muss nicht das gesamte Backrohr aufheizen. Das kann Energie sparen.



4. Vielseitig einsetzbar



Airfryer können mehr als nur Pommes. Je nach Modell lassen sich darin auch Gemüse, Fisch, Fleisch, Aufbackbrötchen oder sogar Muffins zubereiten. Manche Geräte bieten zusätzliche Funktionen wie Grillen, Backen oder Dörren. Auch zum Aufwärmen von Speisen eignet sich das Gerät gut. Pizza oder übrig gebliebene Kartoffeln werden darin häufig knuspriger als in der Mikrowelle.



5. Einfache Bedienung



Viele Modelle funktionieren unkompliziert: Temperatur und Zeit einstellen, Lebensmittel hineingeben und los geht's. Zahlreiche Geräte verfügen zusätzlich über voreingestellte Programme für bestimmte Speisen.

Die Nachteile eines Airfryers

. © Getty Images

1. Er braucht Platz in der Küche



So praktisch die Geräte auch sind: Sie benötigen zusätzlichen Platz auf der Arbeitsfläche oder im Küchenschrank. Gerade größere Modelle mit zwei Garräumen können ziemlich sperrig sein. Wenn du ohnehin wenig Stauraum hast, solltest du dir vor dem Kauf überlegen, wo der Airfryer dauerhaft stehen oder verstaut werden soll.



2. Nicht für jede Speise geeignet



Ein Airfryer kann zwar vieles, ersetzt aber nicht automatisch das Backrohr oder die Pfanne. Flüssige Speisen, größere Aufläufe oder Gerichte, die viel Platz benötigen, sind je nach Modell schwierig zuzubereiten. Werden zu viele auf einmal in den Korb gegeben, kann die heiße Luft nicht mehr gleichmäßig zirkulieren. Das Ergebnis wird dann weniger knusprig.



3. Die Reinigung kann mühsam sein



Nach dem Kochen müssen Korb und Einsatz gereinigt werden. Zwar sind viele Teile spülmaschinengeeignet, dennoch können sich Fett- und Speisereste in Ecken oder an der Heizspirale absetzen.



4. Zusätzliche Anschaffungskosten



Ein guter Airfryer kostet je nach Größe und Ausstattung durchaus über 100 Euro. Hochwertige Modelle mit zwei Garräumen oder zusätzlichen Funktionen können noch deutlich teurer sein.



5. Die Kapazität ist begrenzt



Auch wenn manche Geräte mit einem großen Fassungsvermögen werben, bedeutet das nicht automatisch, dass du darin große Mengen auf einmal perfekt zubereiten kannst. Für Familien oder größere Portionen kann das mehrere Durchgänge bedeuten.

Ist ein Airfryer gesünder als das Backrohr?

Nicht automatisch. Ein Airfryer kann dabei helfen, bei der Zubereitung weniger zusätzliches Öl zu verwenden. Das kann die Fettmenge einer Mahlzeit reduzieren, wenn du ihn beispielsweise statt einer klassischen Fritteuse verwendest.

Für wen lohnt sich ein Airfryer?

. © Getty Images

Ob sich die Anschaffung auszahlt, hängt vor allem von deinen Kochgewohnheiten ab.



Ein Airfryer lohnt sich besonders, wenn du:



• häufig kleinere Portionen zubereitest

• gerne knusprige Speisen wie Pommes, Gemüse oder Hähnchen isst

• nicht jedes Mal das Backrohr verwenden möchtest

• wenig zusätzliches Öl beim Kochen verwenden willst

• gerne unkompliziert und schnell kochst



Weniger sinnvoll ist die Anschaffung, wenn du:



• ohnehin hauptsächlich mit dem Backrohr kochst

• regelmäßig für viele Personen große Mengen zubereitest

• wenig Platz in deiner Küche hast

• nur selten Gerichte zubereitest, für die sich ein Airfryer eignet

• bereits mit deinen vorhandenen Küchengeräten zufrieden bist

Ob sich die Anschaffung wirklich auszahlt, hängt also vor allem von deinen Kochgewohnheiten ab.